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Milan Aleksić posle tri godine ponovo je u Partizanu.

Talentovani vezni fudbaler Milan Aleksić bio je ne tako davno otpisan u Humskoj, ali se ovog leta vratio na velika vrata.

Milan Aleksić na terenu stadiona FK Partizan Foto: Www.partizan.rs

Pozajmica vredna 1,2 miliona evra

Rukovodstvo crno-belih dogovorilo je sa Sanderlendom jednogodišnju pozajmicu Milana Aleksića (20), uz mogućnost otkupa na kraju sledeće sezone za 1.200.000 evra. Rođen je 30. avgusta 2005. godine u Kragujevcu, a u mlađim kategorijama igrao je za Čukarički i Partizan.



Punim sjajem Milan Aleksić bljesnuo je u sezoni 2023/2024 u dresu kragujevačkog Radničkog 1923, kada je za 3.500.000 evra prodat u Sanderlend. Na žalost, u Engleskoj nije uspeo da se nametne, pa je prošlu sezonu proveo u Poljskoj, u Krakoviji.

1/7 Vidi galeriju Milan Aleksić Foto: Www.partizan.rs

Mislio sam da je Ilić strog

Sada je Milan Aleksić na novom početku u Partizanu, gde će sarađivati sa trenerom Sašom Ilićem.

- Neverovatno je sarađivati sa Sašom. Kao klinac sam ga gledao na malim ekranima. Nisam znao kako da se postavim kada sam došao, mislio sam da je strog. Ali već kada sam mu pružio ruku krenuo je da se šali. Shvatio sam odmah da ima sjajan pristup prema igračima i verujem da će ovo biti sjajna sezona za sve nas - rekao je Milan Aleksić u emisiji "Partizanov intervju".

Crno-beli će za mesec dana početi kvalifikacije za Ligu konferencije, a primarni cilj kluba je plasman u grupnu fazu tog takmičenja. Igraju protiv boljeg iz meča Una Strasen (Luksemburg) i La Fiorita (San Marino). Prvi meč, 23. jula biće igran u Humskoj.

- Protiv koga god da igramo, treba da gledamo sebe. Moramo da budemo 100 odsto fokusirani i prođemo najpre prvi korak, a onda naredne.

Milan Aleksić na promociji u Humskoj Foto: Www.partizan.rs

Nekad mora i korak unazad

Setio se Milan Aleksić prošlog leta i šokantnog dvomeča protiv škotskog Hibernijana.

- Gledao sam ekipu. Postojala je priča da dođem u Partizan, pratio sam baš sve utakmice. Sećam se utakmice protiv Hibernijana i prosto nisam mogao da verujem da smo primili gol iz voleja sa 40 metara. Mnogo mi je bilo žao što nismo prošli dalje, jer smo bili daleko bolji - objasnio je Milan Aleksić, koji je povodom povratka u Humsku kazao:

- Čast mi je što sam tu i što ću predstavljati Partizan.

Iza njega je prilično turbulentan period u karijeri.

- Vratio sam se korak unazad. Otišao sam u svoj rodni Kragujevac, u Radnički. Napravio sam iskorak. Ispisali smo istoriju i potom ostvario transfer u Sanderlend. Sada sam u Partizanu i nadam se da će obe strane biti zadovoljne novom saradnjom - zaključio je Aleksić.

Saša Ilić na treningu fudbalera Partizana u SC Teleoptik Foto: Www.partizan.rs

Pripreme u Sloveniji

Fudbaleri Partizana treniraju u Beogradu, u SC Teleoptik u Zemunu. Trener Saša Ilić u subotu će povesti ekipu na završni deo priprema u Sloveniju, a baza će biti Pohorje od 27. juna do 11. jula.

Crno-beli će u okolini Maribora odigrati šest utakmica, a poznato je pet rivala - bugarski CSKA 1948 (29. jun), azerbejdžanski Nefči (2. jul), rumunski Kluž (6. jul), hrvatska Lokomotiva (10. jul) i slovenačka Nafta 1903 (11. jul).