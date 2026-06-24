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Nakon što je, bez većih problema, izborio da i naredne sezone igra Prvu ligu Srbije, drugi rang takmičenja u našoj zemlji, Dinamo Jug se nalazi u gotovo bezizlaznoj situaciji.

Usled velikih finansijskih problema Ceo Upravni odbor je napustio klub.

Saopštenje Upravnog odbora prenosimo u celosti:

"Upravni odbor Fudbalskog kluba "Dinamo JUG" iz Vranja, člana Prve lige Srbije, obaveštava sportsku i širu javnost da podnosi neopozivu ostavku na vršenje svih funkcija u klubu. S obzirom na to da je FK "Dinamo JUG" klub čiji je osnivač Grad Vranje, ovim činom aktuelni Upravni odbor vraća upravljanje klubom njegovom osnivaču.

Razlog za ovaj težak i odgovoran korak jeste dugogodišnji problem finansiranja kluba od strane Grada Vranja. Na ovu odluku primorani smo nakon niza bezuspešnih razgovora sa gradskim većnikom za sport Nenadom Đorđevićem, gradskim većnikom za finansije Bojanom Kostićem, kao i sa rukovodstvom Grada Vranja.

Ovo je nesumnjivo jedan od najtežih trenutaka u istoriji vranjskog sporta. Sa dubokim žaljenjem konstatujemo da se, u periodu od samo pet godina, još jedan fudbalski klub nalazi pred gašenjem.Podsećamo javnost da je projekat "Dinamo JUG" od samog početka imao podršku Grada Vranja.

Za veoma kratko vreme klub je postao simbol Vranja i ponos čitavog juga Srbije. Nažalost, pojedinci to nisu prepoznali, iako su tvrdili da je "Dinamo JUG" sastavni deo sportske strategije grada.

Gradu ostavljamo stabilan temelj za budućnost. U klubu danas funkcioniše više omladinskih selekcija sa preko 100 dece, sa kojima rade stručni i licencirani treneri.

Za samo četiri takmičarske sezone uspeli smo da klub dovedemo do Prve lige Srbije, što predstavlja jedan od najbržih uspona jednog fudbalskog kluba u istoriji srpskog fudbala.

"Sa ogromnim ponosom na sve što smo zajedno ostvarili, ali i sa velikom gorčinom zbog odnosa prema našem radu i vranjanskom fudbalu, opraštamo se od kluba i naših vernih navijača.

"Hvala svim navijačima, prijateljima kluba i građanima Vranja koji su od prvog dana verovali u ideju Dinama Jug i pružali nam podršku"; navedeno je u saopštenju.

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