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Klub ju je nezakonito otpustio nakon što je saznao da je trudna, iako su se prethodno već dogovorili oko svih bitnih uslova novog ugovora. CAS je presudio da je Lacio prekršio pravila i naredio isplatu odštete igračici.

Getbergova je u sezoni 2023/24 bila jedna od ključnih igračica Lacija i klubu pomogla da se plasira u najviši rang italijanskog ženskog fudbala. Nakon uspešne sezone ušli su u pregovore o novom ugovoru. Sve je izgledalo dogovoreno, ali pre potpisivanja Maja je otkrila da je trudna. Iako nije morala, sama je obavestila klub o tome.

Umesto podrške, Lacio je odustao od dogovora. Štaviše, saigračicama su rekli za njenu trudnoću bez njenog odobrenja.

Ovo je postao prvi slučaj u kojem je CAS presudio da klub nezakonito prekida saradnju sa igračicom zbog trudnoće, pozivajući se na unapređene FIFA propise o materinstvu iz 2024. godine. Važno je to što je sud stao na stranu fudbalerke iako ugovor još nije bio potpisan.

Maja Getberg je nakon presude izjavila sledeće:

"Ovo nikada nije bilo samo o fudbalu. Radilo se o tome da budem pošteno i sa poštovanjem tretirana u važnom trenutku svog života. Ova presuda šalje poruku da trudnoća nikada ne sme biti tretirana kao problem ili razlog za uskraćivanje radnih mogućnosti igračicama".

Pravna direktorka FIFPRO-a, Aleksandra Gomez Bruinvud, koja je podržala Getbergovu, poručila je sledeće:

"Ovaj slučaj pokazuje da Fifini propisi o materinstvu nisu samo slova na papiru i da pružaju stvarnu zaštitu igračicama. Klubovi ne mogu jednostavno da odustanu od radnog odnosa, čak i ako on nije u potpunosti formalizovan, čim saznaju da je igračica trudna“.

Poruke sa "WhatsApp-a" bile su ključni dokaz koji je potvrdio da je klub znao za trudnoću, a CAS je utvrdio i povredu poverljivosti medicinskih podataka jer su saigračice obaveštene bez Majinog pristanka.

Getbergova, koja je ranije igrala u Švedskoj i Finskoj, na kraju je poručila:

"Nadam se da će ovaj slučaj pomoći da se stvori bezbednije okruženje za igračice koje žele da imaju i karijeru i porodicu".

Ova presuda predstavlja važan presedan u ženskom fudbalu i mogla bi da utiče na ponašanje klubova širom sveta kada su u pitanju trudnoće igračica.

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