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Brazilski fudbaler Ronaldinjo potpisao je danas ugovor sa trećeligaškim italijanskim klubom Ravenom, više od decenije nakon što je završio karijeru.

1/10 Vidi galeriju Ronaldinjo Foto: Sergio LIMA / AFP / Profimedia, FRANCK FIFE / AFP / Profimedia, ANTONIO SCORZA / AFP / Profimedia

"Jedva čekam da zaplešem sa loptom", rekao je 46-godišnji legendarni Brazilac.

"Fudbal mi je uvek donosio radost i uzbuđen sam što ću taj duh doneti u Ravenu. Neka magija počne", naveo je Ronaldinjo.

Ravena se takmiči u Seriji C, a vlasnik kluba je Injacio Ćiprijani, iz jednog od najluksuznijih i najprepoznatljivijih simbola italijanskog ugostiteljstva.

"Ronaldinjo je bio moj idol dok sam odrastao. Nadam se da će njegovo učešće inspirisati novu generaciju navijača da se zaljube u Ravenu", rekao je Ćiprijani.

Ronaldinjo se smatra jednim od najboljih fudbalera svih vremena.

Poslednji put profesionalni fudbal igrao je u Fluminenseu 2015. godine. Među brojnim ekipnim i individualnim titulama i trofejima, osvojio je Svetsko prvenstvo 2002. godine sa reprezentacijom Brazila i Zlatnu loptu 2005. godine.