MAĐIONIČAR SE VRAĆA NA TEREN! Ronaldinjo ponovo u kopačkama: Jedva čekam da zaplešem sa loptom....
Brazilski fudbaler Ronaldinjo potpisao je danas ugovor sa trećeligaškim italijanskim klubom Ravenom, više od decenije nakon što je završio karijeru.
"Jedva čekam da zaplešem sa loptom", rekao je 46-godišnji legendarni Brazilac.
"Fudbal mi je uvek donosio radost i uzbuđen sam što ću taj duh doneti u Ravenu. Neka magija počne", naveo je Ronaldinjo.
Ravena se takmiči u Seriji C, a vlasnik kluba je Injacio Ćiprijani, iz jednog od najluksuznijih i najprepoznatljivijih simbola italijanskog ugostiteljstva.
"Ronaldinjo je bio moj idol dok sam odrastao. Nadam se da će njegovo učešće inspirisati novu generaciju navijača da se zaljube u Ravenu", rekao je Ćiprijani.
Ronaldinjo se smatra jednim od najboljih fudbalera svih vremena.
Poslednji put profesionalni fudbal igrao je u Fluminenseu 2015. godine. Među brojnim ekipnim i individualnim titulama i trofejima, osvojio je Svetsko prvenstvo 2002. godine sa reprezentacijom Brazila i Zlatnu loptu 2005. godine.