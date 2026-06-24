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Dubravka će kao slobodan igrač preći u Totenhem, nakon što mu 1. jula istekne ugovor sa Barnlijem.

1/5 Vidi galeriju Superkup: Pari Sen Žermen - Totenhem Foto: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia

Slovački 37-godišnji golman je prošle sezone u Premijer ligi odigrao 35 utakmica za Barnli.

"Uzbuđen sam, novo putovanje i novo iskustvo za mene i moju porodicu. Radujem se tome. Sve se dogodilo prilično brzo i zaista sam srećan što sam ovde. Tokom godina voleo sam da gledam Robertove timove i sve znam o njegovom stilu igre, viziji i fantastičnim navijačima", rekao je Dubravka, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

On je četvrto pojačanje trenera Roberta de Zerbija u letnjem prelaznom roku, posle dolazaka Markosa Senesija, Endija Robertsona i Jana Paula van Hekea.

Dubravka je odigrao 197 utakmica u Premijer ligi, a svoju mrežu sačuvao je u 51 utakmici.

Prošle sedmice Njukasl je odbio ponudu Totenhema od oko 80 miliona funti za veznog igrača Sandra Tonalija.

Totenhem je prošle sezone u poslednjem kolu izborio opstanak u Premijer ligi.