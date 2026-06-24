Fudbalski klub Novi Pazar angažovao je desnog beka Bojana Adžića, objavio je danas taj superligaš.
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NOVI PAZAR DOVEO SJAJNO POJAČANJE! Stigao igrač koji je prošao mlađe kategorije Partizana!
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Adžić (22) je do sada igrao za kragujevački Radnički 1923, a sa Novim Pazarom je potpisao dvogodišnji ugovor.
On je ranije bio član Spartaka iz Subotice, beogradskog Brodarca, kao i mlađih kategorija Čukaričkog, Partizana i Teleoptika.
Foto galerija sa Marakane Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
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Tokom tri godine, Adžić je za Radnički 1923 na 60 zvaničnih utakmica postigao sedam golova i upisao tri asistencije.
Kragujevčanima će pripasti 20 odsto od sledećeg Adžićevog transfera.
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