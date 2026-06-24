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Adžić (22) je do sada igrao za kragujevački Radnički 1923, a sa Novim Pazarom je potpisao dvogodišnji ugovor.

On je ranije bio član Spartaka iz Subotice, beogradskog Brodarca, kao i mlađih kategorija Čukaričkog, Partizana i Teleoptika.

Foto galerija sa Marakane Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Tokom tri godine, Adžić je za Radnički 1923 na 60 zvaničnih utakmica postigao sedam golova i upisao tri asistencije.

Kragujevčanima će pripasti 20 odsto od sledećeg Adžićevog transfera.

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