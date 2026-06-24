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Ekipe su nastupile u sastavima:

Vojvodina (drugo poluvreme): Gočmanac, Butean, Suč, Redžić, Sukačev, Mladenović, Petrović, Kolarević, Kokanović, Zukić, Mulahusejnović.

Đer: Petraš, Vladiou, Krpić, Cinger, Stefulj, Tot, Vitalis, Gavrić, Bumba, Banati, Njie. Igrali su još: Međeri, Biro, Umatum, Urblik, Mas, Tolar, Šon, Živković, Garamšegi, Seljem, Deši.

Glavni sudija na današnjem meču bio je Mario Vonić iz Austrije.

Utakmica odigrana u Austriji bila je odlična provera za fudbalere Vojvodine. Miroslav Tanjga pružio je šansu velikom broju igrača, pa su tako dva različita tima bila na terenu u prvom i drugom poluvremenu.

1/9 Vidi galeriju Detalji iz penal serije na utakmici Crvena zvezda - Vojvodina Foto: Nemanja Nikolić

Jak tempo, dosta trčanja i šansi na obe strane – to je ukratko rezime viđenog na prvom meču na pripremama Voše.

Mađarski prvak poveo je golom Željka Gavrića u petom minutu utakmice. Nije se dugo čekalo na izjednačenje. U 15. minutu posle odličnog centaršuta Vidosavljevića, sjajnim udarcem glavom Siniša Tanjga pogodio je gol rivala za 1:1.

Otvorena igra do kraja prvog poluvremena donela je šanse ispred oba gola, ali nije bilo promene rezultata.

Gavrić je pogodio u 53. minutu i time doneo Đeru pobedu na ovom prijateljskom odmeravanju snaga.

Vojvodina je silovito napadala do kraja meča, stvarala šanse (Sukačev spektakularnim volejom sa 20 metara pogodio prečku, a zatim i Zukić stativu), ali promene rezultata nije bilo.

Bez obzira na rezultat – fudbaleri Vojvodine ostavili su odličan utisak u prvom pripremnom meču.