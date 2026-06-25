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Atraktivna plavuša na svom Instagram profilu podelila je niz romantičnih fotografija sa plaže, a jedan detalj privukao je više pažnje od svih drugih - blistavi verenički prsten na njenoj ruci.

Ališa Leman Foto: PrintscreenInstagram

Uz zalazak sunca, more i zagrljaje sa partnerom Montelom Mekenzijem, Lemanova je otkrila da je izgovorila sudbonosno „da“ i tako stavila tačku na brojne spekulacije o svom ljubavnom životu.

Fotografije su za svega nekoliko sati prikupile stotine hiljada reakcija, a komentari fanova ne prestaju da stižu. Mnogi su poručili da je „slomila srca miliona muškaraca“, dok su drugi istakli da nikada nije izgledala srećnije.

1/3 Vidi galeriju Ališa Leman ponovo provocira Foto: Printscreen Instgram, Printscreen Instagram, Printscreen / Instagram / alishalehmann7

Ališa je godinama jedna od najpopularnijih sportistkinja na svetu. Na Instagramu je prati više od 15 miliona ljudi, a njene objave redovno privlače ogromnu pažnju. Osim po fudbalskom talentu, poznata je i po atraktivnom izgledu zbog kog je često završavala na naslovnim stranama širom Evrope.