MUŠKARCI ŠIROM SVETA OČAJNI! Najlepša fudbalerka planete se udaje, pokazala prsten od kog zastaje dah, a ovo je njen izabranik... (FOTO)
Atraktivna plavuša na svom Instagram profilu podelila je niz romantičnih fotografija sa plaže, a jedan detalj privukao je više pažnje od svih drugih - blistavi verenički prsten na njenoj ruci.
Uz zalazak sunca, more i zagrljaje sa partnerom Montelom Mekenzijem, Lemanova je otkrila da je izgovorila sudbonosno „da“ i tako stavila tačku na brojne spekulacije o svom ljubavnom životu.
Fotografije su za svega nekoliko sati prikupile stotine hiljada reakcija, a komentari fanova ne prestaju da stižu. Mnogi su poručili da je „slomila srca miliona muškaraca“, dok su drugi istakli da nikada nije izgledala srećnije.
Ališa je godinama jedna od najpopularnijih sportistkinja na svetu. Na Instagramu je prati više od 15 miliona ljudi, a njene objave redovno privlače ogromnu pažnju. Osim po fudbalskom talentu, poznata je i po atraktivnom izgledu zbog kog je često završavala na naslovnim stranama širom Evrope.