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Kenzo Kis, fudbaler francuskog drugoligaša Gengana, izgubio je život u 21. godini nakon stravične nesreće na reci Roni.

Mladi fudbaler je proglašen mrtvim dva dana nakon što su ga ronioci izvukli iz reke, a u sredu su stigle najgore vesti - njegovo srce je prestalo da kuca.

Nesreća se dogodila u ponedeljak na vodopadima Fejsin u blizini Liona, gde je jaka struja povukla Kisa i još tri osobe. Dok su ostali uspeli da se spasu ili budu reanimirani na licu mesta, potraga za Kisom je trajala najduže. Prebačen je u bolnicu u kritičnom stanju, ali lekari nažalost nisu uspeli da ga spasu. Ova tragedija dogodila se usled nezapamćenog toplotnog talasa koji je pogodio Evropu.

Klubovi nemi od bola: "Niko te nikada neće zaboraviti"

Od mladog fudbalera se zvaničnim saopštenjem oprostio njegov aktuelni klub Gengan:

"Gengan tuguje zbog gubitka Kenza Kisa. Sa neizmernom tugom smo primili vest o smrti našeg mladog igrača. Kenzo je stigao u klub prošlog leta i ove sezone je nastupao za naš rezervni tim. Izražavamo najdublje saučešće Kenzovoj porodici i voljenima i pružamo im punu podršku u ovim bolnim trenucima."

Oglasio se i Sent Etjen, klub u kojem je Kis proveo čak sedam godina u mlađim kategorijama:

"Zelena generacija je u žalosti. Kenzo Kis, koji je sedam godina bio deo našeg sportskog centra, talentovan igrač i diskretan mladić kojeg su svi voleli, izgubio je život u dramatičnim okolnostima. AS Sent Etjen izražava najiskrenije saučešće njegovim najbližima, kao i saigračima i trenerima koji su delili deo njegovog puta. Kenzo, u hodnicima našeg kluba te niko nikada neće zaboraviti."

Kis je važio za velikog talenta, a pre Sent Etjena proveo je i šest godina u akademiji slavnog Liona. Prošlog leta je prešao u Gengan kako bi započeo svoju profesionalnu karijeru, koja je prekinuta na najnepravedniji način.

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