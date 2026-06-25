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Novi šef stručnog štaba Partizana, Saša Ilić, vratio se ovog leta u tabor crno-belih i uveliko priprema ekipu za takmičarsku 2026/27. Iako je u Humsku već stiglo nekoliko novih lica, to je tek početak. Ilić je u današnjem razgovoru sa medijima potvrdio da klub aktivno radi na angažovanju dodatnih pojačanja.

"Kada pitate bilo kog trenera, svako od nas bi želeo da ima kompletan tim na raspolaganju već prvog dana priprema", započeo je Ilić svoje izlaganje u Zemunelu.

On je potom objasnio realnost poslovanja u domaćem fudbalu:

"Ipak, u Partizanu, kao i u većini drugih klubova, to jednostavno nije izvodljivo. Do sada smo angažovali četvoricu fudbalera, ali neophodno nam je još tri ili četiri pojačanja ukoliko želimo da budemo konkurentni kako u domaćem prvenstvu, tako i na evropskoj sceni. Jasno nam je da Partizan opstaje od prodaje igrača, pa ostaje nada da ćemo uspeti da uskladimo te dve sportske i finansijske komponente."

1/6 Vidi galeriju Saša Ilić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Šta je sa transferom Brazilca Žea?

Na pitanje novinara da li su novi dolasci uslovljeni prodajom aktuelnih prvotimaca, strateg crno-belih je napomenuo da ta tema nije u njegovoj nadležnosti, ali da su svi unutar kluba svesni situacije. Tom prilikom se osvrnuo i na potencijalni dolazak Brazilca Žea.

"Pregovori oko Žea su u toku i verujemo da će sve biti realizovano u najkraćem mogućem roku. Fokus nam je i na određenim korekcijama u defanzivnoj liniji. Ipak, idemo korak po korak - prioritet je da se prvo privede kraju posao sa napadačem, a tek onda ćemo donositi odluke o igračima koji poseduju kvalitet da nas dodatno unaprede", naglasio je šef struke crno-belih.

Nova lica u Humskoj: "Vreme radi za njih"

Podsetimo, Partizan je u ovom prelaznom roku već obezbedio potpise Aleksa Zekovića, Milana Aleksića, Erika Kojzeka i Čake Traorea, od kojih stručni štab ima velika očekivanja.

"Oni će bez sumnje pojačati konkurenciju u timu. Reč je o mladim i perspektivnim momcima, a pošto imamo generalno mlad sastav, predstoji im ozbiljan rad. Najvažnije je da ih povrede zaobiđu, jer vreme radi za njih. Što se tiče Aleksića, on iza sebe ima višemesečnu pauzu bez takmičarskih mečeva, ali smo uvereni da će nam doneti ogroman kvalitet", zaključio je Ilić, izrazivši opšte zadovoljstvo dosadašnjim tokom letnjih priprema.

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