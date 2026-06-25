Zvezdan Terzić i Dejan Stanković na pripremama u Austriji

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Generalni direktor FK Crvena zvezda Zvezdan Terzić stigao je u sredu Austriju.

Prvaci Srbije se u Vindišgarstenu pripremaju za izazove koji ih očekuju u novoj sezoni.

Zvezdan Terzić i Vasilije Kostov na pripremama u Austriji Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Delegacija dočekala direktora

Zvezdana Terzića dočekali su predsednik Crvene zvezde Svetozar Mijailović, sportski direktor Mitar Mrkela i operativni direktor Marko Petrović. Trener Dejan Stanković i fudbaleri posle treninga proveli su nekoliko minuta u razgovoru sa prvim čovekom kluba iz Ljutice Bogdana 1A.

Zvezdan Terzić sa svojim saradnicima bio je aktivan pred početak sezone, kada je uradio sve da treneru Dejanu Stankoviću omogući pojačanja, kako bi se ekipa maksimalno spremila za kvalifikacije za Ligu šampiona. Klub je potrošio 8.000.000 evra na transfere, a na Marakanu su stigli Loizos Loizu, Abu Fani, Kristijan Balov i Mo Čam, dok je klub napustio Stefan Leković.

1/8 Vidi galeriju Zvezdan Terzić na pripremama Crvene zvezde u Austriji Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Živ prelazni rok

Crveno-beli su potpisali novi ugovor sa golmanom Mateusom, dok je Džej Enem otkupljen od OFK Beograda. Vrlo blizu odlaska sa Marakane su Vladimir Lučić, Bruno Duarte, Rodrigao, a dozvolu za transfer imaju Timi Maks Elšnik i Daglas Ovusu. Mladi Vasilije Kostov takođe bi mogao u slučaju unosne ponude da napusti Marakanu.

U slučaju da se Crvena zvezda plasira u Ligu šampiona, na prozivci su generalni direktor Zvezdan Terzić i trener Dejan Stanković otkrili da će se aktivirati u prelaznom roku i dovesti još igrača za elitno UEFA takmičenje.

Na pripremama u Austriji nisu Marko Arnautović i Jung-vu Seol koji se nalaze na Svetskom prvenstvu sa reprezentacijama Austrije, odnosno Južne Koreje, a nedostaju i Luka Zarić i Vasilije Subotić, koji imaju obaveze sa omladinskom reprezentacijom Srbije na Evropskom prvenstu u Velsu.

Dejan Stanković sa Tomasom Handelom, Brunom Duarteom, Mahmudu Bađom i Omrijem Glazerom na pripremema u Austriji Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Tri provere u Austriji

Na pripremama u Austriji prvi rival Crvene zvezde je Amšteten i to danas od 17.30 časova. Potom sledi duel sa Slovanom iz Bratislave 29. juna, dok će generalna proba u Austriji biti odigrana 4. jula protiv Blau-Vajsa, jer je praška Slavija otkazala duel.

Crveno-beli će igrati u drugom kolu kvalifikacija za elitno UEFA takmičenje protiv boljeg iz dvomeča između Tre Fjorija iz San Marina i Larna iz Severne Irske. Crvena zvezda će biti gost u prvom susretu, 21. ili 22. jula, dok će revanš meč biti odigran 28. i 29. jula u Beogradu.