OSTAJE U LONDONU NAKON FANTASTIČNE SEZONE! Arsenal aktivirao klauzulu i otkupio ugovor Inkapje
Ovaj 24-godišnji štoper odigrao je 39 utakmica za Arsenal u svim takmičenjima i doprineo je tituli u Premijer ligi, prvoj nakon 22 godine, što je uticalo na odluku londonskog tima da Inkapje postane i zvanično član kluba.
Jedini gol u dresu Arsenala Inkapje je postigao u februaru u remiju na gostovanju kod Vulverhemptona (2:2), a istog meseca je proglašen za najboljeg igrača Arsenala, dok je to priznanje zaslužio i u aprilu.
Profesionalnu karijeru Inkapje je započeo u rodnom Ekvadoru, gde je nastupao za Independijente del Valje, a zatim je 2020. godine prešao u argentinski Taljeres.
Za Bajer Leverkuzen je nastupao od 2021. godine, odigravši 166 utakmica, uz osvojenu titulu u Bundesligi u sezoni 2023/24.
Inkapje je za reprezentaciju Ekvadora odigrao 54 utakmice, a predstavljao ih je na četiri velika takmičenja, uključujući i aktuelno Svetsko prvenstvo.
Ekvador kolo pre kraja zauzima treće mesto u Grupi E sa jednim bodom. Večeras se od 22.00 u Nju Džersiju sastaju sa vodećom Nemačkom, koja ima maksimalnih šest bodova.