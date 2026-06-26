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Ovaj 24-godišnji štoper odigrao je 39 utakmica za Arsenal u svim takmičenjima i doprineo je tituli u Premijer ligi, prvoj nakon 22 godine, što je uticalo na odluku londonskog tima da Inkapje postane i zvanično član kluba.

Jedini gol u dresu Arsenala Inkapje je postigao u februaru u remiju na gostovanju kod Vulverhemptona (2:2), a istog meseca je proglašen za najboljeg igrača Arsenala, dok je to priznanje zaslužio i u aprilu.

Profesionalnu karijeru Inkapje je započeo u rodnom Ekvadoru, gde je nastupao za Independijente del Valje, a zatim je 2020. godine prešao u argentinski Taljeres.

Raul Himenez povreda glave na meču Arsenal - Vulverhempton Foto: David Klein / PA Images / Profimedia

Za Bajer Leverkuzen je nastupao od 2021. godine, odigravši 166 utakmica, uz osvojenu titulu u Bundesligi u sezoni 2023/24.

Inkapje je za reprezentaciju Ekvadora odigrao 54 utakmice, a predstavljao ih je na četiri velika takmičenja, uključujući i aktuelno Svetsko prvenstvo.

Ekvador kolo pre kraja zauzima treće mesto u Grupi E sa jednim bodom. Večeras se od 22.00 u Nju Džersiju sastaju sa vodećom Nemačkom, koja ima maksimalnih šest bodova.

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Arsenal Vest Hem faul na golmanu Izvor: BeinSports/Screenshot