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Fudbaleri Crvene zvezde sastaju se sa Amštetenom u prvoj kontrolnoj utakmici na pripremama u Austriji.

Meč srpskog šampiona i austrijskog drugoligaša počinje u 17.30 časova.

Trener crveno-belih Dejan Stanković opredelio se za ovaj sastav:

Mateus - Eraković, Veljković, Učena, Tiknizjan - Krunić, Abu Fani - Loizu, Čam, Ivanić - Katai.

Izmene: Rodrigao, Balov, Enem, Elšnik,Kostov, Strika, Papović, Anokić, Baucal, Gudelj, Šarić, Gaštarov, Guteša.

Crvena zvezda planira da odigra tri utakmice u Austriji, posle Amštetena rivali će biti prvak Slovačke Slovan (29. jun) i austrijski bundesligaš Blau vajs iz Linca (3. jul).

Generalna provera za crveno-bele pred start prvenstva Srbije i starta u kvalifikacijama za Ligu šampiona biće 12. jula u Rusiji, kad je duel sa šampionom Zenitom.

Ekipa trenera Dejana Stankovića u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igraće protiv Larna u Severnoj Irskoj ili Tre Fiorija u San Marinu 21. ili 22. jula.