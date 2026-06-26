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Levi bek je došao iz češke Dukle na pozajmicu sa pravom otkupa, a već se priključio novim saigračima na pripremama u slovenačkom Bledu.

„Prvi utisci su odlični, baš sam zadovoljan zbog ovog poteza. Poznajem Čukarički vrlo dugo, znam dosta toga o klubu, čuo sam mnogo lepih stvari i zadovoljstvo je što sam ovde. Verujem da smo i klub u ja napravili dobar potez. Vraćam se u srpski fudbal, prvi put sam ovde van Partizana, da sam mogao da biram neki drugi klub, to bi bio upravo Čukarički. Zadovoljan sam, srećan, na meni je da dam sve od sebe“, kazao je Šehović prilikom dolaska u Sloveniju, a potom je još dodao:

„Poznajem većinu igrača, sa nekima sam bio u istom klubu, protiv drugih igrao. Poznajem dobro i našu ligu, koja je ove sezone skraćena na 14 timova, siguran sam da će i kvalitet biti dodatno skoncentrisan. Odlična stvar je što ću proći pripreme sa timom, to je vrlo značajno za svakog igrača. Iskreno, nisam dugo razmišljao kad je stigla ponuda Čukaričkog, pričao sam sa direktorom Matijaševićem prvi put pre 20-ak dana, trebalo je još neke stvari da se završe, sada je sve to gotovo i na meni je da dobro radim i upoznam se sa zahtevima novog šefa struke“.

1/11 Vidi galeriju Čukarički počeo pripreme Foto: Fk Čukarički

Šehović je rođen 8. avgusta 2000. godine u Beogradu, a prve fudbalske korake napravio je u omladinskoj školi Partizana. Za prvi tim crno-belih debitovao je 2018. godine u kvalifikacijama za evropska takmičenja, nakon čega je sticao iskustvo kroz nastupe u Teleoptiku.

Početkom 2020. godine karijeru je nastavio u izraelskom timu Makabi Netanja, gde je proveo dve i po sezone i odigrao više od 60 prvenstvenih utakmica. Dobrim partijama skrenuo je pažnju na sebe i 2022. godine, kad se vratio u Partizan.

Foto: Fk Čukarički

Tokom 2024. godine igrao je na pozajmici u kazahstanskom Ordabasiju, a potom je kao slobodan igrač prešao u češku Duklu iz Praga. Šehović je prošao sve mlađe selekcije Srbije, od reprezentacije do 17 godina do mlade reprezentacije, za koju je zabeležio 11 nastupa.

„Odlično poznajemo Zlatana i njegove kvalitete, još iz perioda kad je nastupao za mladu reprezentaciju Srbije, gde smo imali priliku da sarađujemo. Fenomenalan je momak, odličan igrač, sjajnih ljudskih kvaliteta, posvećen radu, vrhunski profesionalac. Uz to, igra na vrlo deficitarnoj poziciji levog beka, a i šef Marko Jakšić je insistirao upravo na dolasku Šehovića. Kad se pojavila mogućnost da ga angažujemo, vrlo brzo smo napravili dogovor, zajedno sa njim, sa agentima i njegovim klubom“, kazao je Goran Grkinić, tehnički direktor Čukaričkog.