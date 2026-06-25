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Van Horenbek je na Poljud stigao iz holandskog prvoligaša Tventea, a može da igra na pozicijama štopera i levog beka. Belgijski fudbaler će se već ove sedmice priključiti novim saigračima na pripremama u slovenačkom Bledu, prenela je HINA.

Profesionalnu karijeru započeo je u Mehelenu, čiji je član bio od 2019. do 2024. godine. Tokom tog perioda nastupao je i kao pozajmljen igrač za Heist, Helmond i Tvente, koji je kasnije otkupio njegov ugovor.

1/25 Vidi galeriju Hajduk Split - Torcida Foto: Tom Dubravec / imago sportfotodienst / Profimedia, Screenshot

Prošlu sezonu proveo je na pozajmici u Herakles, dok je za Tvente ukupno upisao 47 nastupa i postigao četiri gola.

"Srećan sam što sam došao u Hajduk. Odmah po dolasku upoznao sam klub i stadion, a već u petak priključiću se ekipi u Sloveniji. Dolazim spreman za nove izazove i neće mi biti potrebno mnogo vremena da uhvatim ritam. Ovo je novo poglavlje u mojoj karijeri. Dobro poznajem Hajduk, koji u Belgiji važi za veliki klub bogate tradicije i vernih navijača", rekao je Van Horenbek za zvanični sajt splitskog kluba.