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Šef stručnog štaba Marko Jakšić izveo je dva različita sastava za svako od poluvremena. U prvom je od novajlija igrao Kobi Ebere, u drugom Andrej Bajović, dok je novopridošlica Zlatan Šehović ovaj meč posmatrao sa tribina.

Prvu šansu, i to odličnu, imao je Čukarički u drugom minutu preko Miladinovića, posle greške odbrane rumunskom tima, pokušao je iz prve sa 30 metara, ali je nešto lošije šutirao, dovoljno da golman Arđeša interveniše. Rumuni su potom preuzeli inicijativu, imali i nešto više prilika u prvom poluvremenu.

Prvu, u sedmom minutu, kad je Idovu šutirao iskosa sa desne strane, ali je golman belo.crnih Nikolić bio sjajno postavljen, pa je taj udarac rutinski ukrotio. Ipak, Arđeš je poveo u 22. minutu, posle odlično izvedenog kornera Radesku je probao makazicama, Nikolić je odbranio, ali je na odbitak na drugoj stativi natrčao i glavom ga u mrežu sproveo Idovu – 0:1.

1/11 Vidi galeriju Čukarički počeo pripreme Foto: Fk Čukarički

Sedam minuta kasnije proboao je 22 sa distance, ali je lopta posle njegovog šuta otišla visoko preko gola Čukaričkog. Imao je potom i beogradski tim odličnu priliku, Docić je maestralno izveo korner, a posle gužve iz nesporedne blizine je pokušao Sisoko, ali je odbana Rumuna u poslednji čas intervenisala i sprečila je izjednačenje. Do kraja prvog poluvremena drugi žuti karton i isključenje zaradio je Miladinović.

Najlepša akcija na meču viđena je u 52. minutu, Sise je sjajno odložio loptu na levoj strani do Anđelića, koji je još bolje centrirao, a na 12 metara od gola volej je zahvatio Prokopijević, ali je bio zamalo neprecizan. U jeku inicijative i bolje igre Brđana Arđeš je postigao drugi gol, iz prve prilike u drugom poluvremenu. U 65. minutu sa leve strane centrirao je Sijera, a glavom je loptu u mrežu ubacio Kotea – 0:2.

Pet minuta pre kraja Sise je kreirao dobru šansu, ali je u poslednji čas ispred Maravića intervenisala odbrana rumunskog tima. Naredni meč Čukarički će odigrati protiv Olimpije, u nedelju 28. juna od 18 časova.