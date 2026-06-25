STANKOVIĆ POSLE PRVE PROVERE U AUSTRIJU: Imamo još mnogo posla, moramo da radimo na detaljima...
Pogodak za Amšteten postigao je Ablingen u 57. minutu.
Svoje impresije izneo je trener crveno-belih Dejan Stanković.
"Da je moglo bolje, moglo je. Da je moglo gore, moglo je. Niko se nije povredio i to je najvažnije. Ima šta da se radi, mlađe snage imaju šansu da ubace u petu brzinu. Zvezda daje šansu mladima, ali oni će morati da zaigraju brže, da ubace u petu brzinu. Ostalo je u redu, kako radimo tako i izgledamo, malo je bilo vruće. Dobro radimo, prva provera je prošla dobro, sledeća protiv Slovana, ozbiljnijeg rivala je važnija. Moramo da poradimo na nekim sitnicama, taktičkim i tehničkim. Moraćemo da izbegnemo i neke tranzicije", rekao je Stanković posle meča za TV Arena sport.
Fudbaleri Zvezde će naredni prijateljski meč na pripremama u Austriji odigrati 29. juna protiv Slovana iz Bratislave.
"Želimo čvrstinu, direktnu igru, da kreiramo šanse, bolju realizaciju, prekidi su bili problem. U poslednjih mesec dana prošlog prvenstva smo primili tri gola iz prekida, danas smo iz iste situacije bili matirani. Ima detalja na kojima moramo da budemo bolji, da bismo dostigli ciljeve. Mora da se prati plan igre, da se ne odustaje, da damo više. Za sada ide sve po planu, imamo još mnogo posla", zaključio je Stanković.