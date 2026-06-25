"Da je moglo bolje, moglo je. Da je moglo gore, moglo je. Niko se nije povredio i to je najvažnije. Ima šta da se radi, mlađe snage imaju šansu da ubace u petu brzinu. Zvezda daje šansu mladima, ali oni će morati da zaigraju brže, da ubace u petu brzinu. Ostalo je u redu, kako radimo tako i izgledamo, malo je bilo vruće. Dobro radimo, prva provera je prošla dobro, sledeća protiv Slovana, ozbiljnijeg rivala je važnija. Moramo da poradimo na nekim sitnicama, taktičkim i tehničkim. Moraćemo da izbegnemo i neke tranzicije", rekao je Stanković posle meča za TV Arena sport.