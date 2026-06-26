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Nakon pregovora sa Torinom, beogradski klub uspeo je da dogovori znatno povoljnije uslove otkupa senegalskog fudbalera.

Predsednik Partizana Rasim Ljajić još dan nakon sednice Skupštine otkrio je da je postignut dogovor prema kojem će crno-beli italijanskom klubu isplatiti 1,4 miliona evra, uz 15 procenata od narednog transfera igrača. Time je prvobitno obeštećenje od 2,2 miliona evra značajno umanjeno.

Nakon što je prošle sezone ostavio dobar utisak u crno-belom dresu, Demba Sek će sada imati priliku da od početka priprema radi sa ekipom, pa će očekivanja od njega biti još veća.

1/10 Vidi galeriju Demba Sek Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Partizan je transfer potvrdio i zvaničnim saopštenjem.

"Fudbalski klub Partizan obaveštava javnost da je, nakon postignutog dogovora o povoljnijim uslovima realizacije otkupa, kompletirao transfer Dembe Seka iz italijanskog Torina, i da je senegalski ofanzivac potpisao ugovor sa crno-belima do leta 2029. godine. Sek je tokom prethodne sezone nosio dres Partizana i postao jedan od važnih igrača u ofanzivnom delu ekipe. U crno-belom dresu je do sada odigrao 39 utakmica u svim takmičenjima, postigao šest golova i upisao deset asistencija. Rođen je 10. februara 2001. godine u Gediavajeu u Senegalu, visok je 190 centimetara i primarno nastupa na krilnim pozicijama u napadu. Pre dolaska u Partizan, značajan deo karijere proveo je u italijanskom fudbalu, nastupajući za SPAL, Torino, Frosinone i Catanzaro", saopštio je Partizan.

Dvadesetčetvorogodišnji Senegalac najčešće igra na desnom krilu, gde svojim prodorima i fizičkom snagom često stvara probleme protivničkim odbranama. Iako se od njega očekuje bolja realizacija u završnici akcija, u Partizanu veruju da može dodatno da napreduje i postane jedan od nosilaca igre.

Otkup njegovog ugovora pokazuje da u Humskoj na Seka ne gledaju samo kao na važno rešenje za narednu sezonu, već i kao na igrača koji bi u budućnosti mogao da donese značajnu zaradu kroz novi transfer.

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