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Ramos će tako postati prvo pojačanje Rubena Amorima od njegovog dolaska na klupu "rosonera", a prema navodima medija, ključnu ulogu u realizaciji transfera odigrala je želja portugalskog reprezentativca da ponovo sarađuje sa Amorimom.

PSŽ - Arsenal, Finale Lige šampiona Foto: MAXIM THORE / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Adam Davy / PA Images / Profimedia

Dvadesetčetvorogodišnji napadač je, kako se navodi, već obavio lekarske preglede dok se sa reprezentacijom Portugala nalazi na Svetskom prvenstvu.

Transfer Ramosa biće ujedno i najveći u Seriji A još od dolaska Romelua Lukakua u Inter iz Mančester junajteda za 63 miliona funti, odnosno oko 74 miliona evra.

Finansijski detalji transfera za sada nisu zvanično saopšteni.

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