Fudbalski klub Milan postigao je dogovor sa Pari Sen Žermenom oko transfera portugalskog napadača Gonsala Ramosa za rekordnu sumu u istoriji kluba.
TRANSFER PIJACA
ROSONERI RAZBIJAJU SEF: Ramos pred potpisom za Milan u rekordnom transferu kluba
Slušaj vest
Ramos će tako postati prvo pojačanje Rubena Amorima od njegovog dolaska na klupu "rosonera", a prema navodima medija, ključnu ulogu u realizaciji transfera odigrala je želja portugalskog reprezentativca da ponovo sarađuje sa Amorimom.
PSŽ - Arsenal, Finale Lige šampiona Foto: MAXIM THORE / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Adam Davy / PA Images / Profimedia
Vidi galeriju
Dvadesetčetvorogodišnji napadač je, kako se navodi, već obavio lekarske preglede dok se sa reprezentacijom Portugala nalazi na Svetskom prvenstvu.
Transfer Ramosa biće ujedno i najveći u Seriji A još od dolaska Romelua Lukakua u Inter iz Mančester junajteda za 63 miliona funti, odnosno oko 74 miliona evra.
Finansijski detalji transfera za sada nisu zvanično saopšteni.
Reaguj
Komentariši