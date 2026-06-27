– Danas ne otkrivamo samo jednu info-tablu. Danas vraćamo iz zaborava jednu važnu stranicu istorije Novog Sada i podsećamo se da su najveće vrednosti jednog grada uvek stvarali ljudi svojim radom, poverenjem i zajedništvom. Pre 102 godine, na mestu nekadašnjeg biciklističkog veladroma, Sportski klubovi „Vojvodina“ i „Juda Makabi“ izgradili su zajedničko igralište „Karađorđe“ i klupske kuće za oba kluba. Uz pomoć gradskih vlasti, ali pre svega zahvaljujući velikom požrtvovanju novosadskog građanstva, rešeno je jedno od najvažnijih pitanja za razvoj sporta u našem gradu. Predvodnici tog velikog poduhvata bili su Kosta Hadži Mlađi i Daka Popović, prota Georgije Živanov kao i Peter Švarc, Emil Santo i Aleksandar Klajn.

Još snažniju poruku nosi dokument iz januara 1925. godine, kada je Vojvodina, kao zakupac igrališta „Karađorđe“, dala saglasnost svom bratskom klubu „Juda Makabi“ da na ovom mestu izgradi svoju sportsku kuću i svlačionice. Taj dokument svedoči da je Karađorđe od samog početka bio dom koji je spajao ljude, a ne mesto koje ih je razdvajalo. Danas, kada otkrivamo ovu info-tablu, ne odajemo počast samo jednom datumu i jednom sportskom objektu. Odajemo priznanje generacijama Novosađana koji su razumeli da su saradnja, prijateljstvo i međusobno uvažavanje temelji svakog trajnog uspeha. Novi Sad je vekovima gradio svoj identitet kao grad različitosti, kulture i zajedničkog života. Upravo zato je važno da čuvamo ovakve priče, jer nas one podsećaju da istoriju ne čine samo veliki događaji, već i veliki ljudi koji su umeli da pruže ruku jedni drugima. Neka ova info-tabla ostane trajni znak zahvalnosti svima koji su pre više od jednog veka izgradili Karađorđe, ali i simbol prijateljstva Vojvodine i Jude Makabi, sporta koji povezuje i Novog Sada koji pamti svoje najbolje ljude i njihova dela – rekao je Petar Đurđev.