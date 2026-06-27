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FK Crvena zvezda je za sezonu 2026/27 pripremio pogodnost za vlasnike premijum sezonskih karata iz takmičarske godine 2025/26, koji će prilikom obnove imati mogućnost da ukoliko žele promene sedište.

Premijum sezonci za takmičarsku godinu 2025/26 imaće mogućnost da prilikom obnove promene svoje sedište i novu sezonu dočekaju na mestu koje im najviše odgovara.

Nova sezona i novi izazovi - Fudbaleri Crvene zvezde Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Navedena opcija predstavlja dodatni benefit za najvernije zvezdaše i još jedan korak ka unapređenju iskustva svih navijača Crvene zvezde koji su uz klub tokom cele godine.

Pored navedene pogodnosti, premijum sezonska karta i ove godine obuhvata brojne benefite. Vlasnici imaju obezbeđen ulaz na sve domaće utakmice Crvene zvezde, mečeve domaćeg prvenstva, Kupa Srbije, prijateljske susrete na Marakani, kvalifikacije za evropska takmičenja, utakmice ligaške faze, kao i eventualno evropsko proleće.

Uz to, premijum sezonske mogu da se kupe po starim cenama, uz plaćanja na rate. Premijum sezonske možete da nabavite onlajn ili u Servisu za članstvo koji je otvoren radnim danima od 10 do 18 časova, kao i subotom od 11 do 16 časova. Više informacija na 011/3675-162, 011/3675-163, ili na mejl: clanstvo@fkcz.com.

Cene premijum sezonskih karata su sledeće:

SEVER

Obnovi za samo 9.500 dinara

Kupi za samo 11.900 dinara

ISTOK

Obnovi za samo 15.500 dinara

Kupi za samo 17.900 dinara

ZAPAD

Obnovi za samo 19.500 dinara

Kupi za samo 21.900 dinara

SINIŠA MIHAJLOVIĆ

Obnovi za samo 33.000 dinara

Kupi za samo 55.000 dinara

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