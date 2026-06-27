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Od 2016. godine kad je došao u Čukarički iz Javora do danas, Docić je učestvovao u velikim uspesima Brđana, kao i nekim istorijskim ostvarenjima, pre svega onim vezanim za plasman u grupnu fazu Lige konferencije.

„Čukarički godinama unazad želi da afirmiše mlade igrače, što se toga tiče ništa se nije promenilo za ovih deset i nešto više godina. Klub živi od prodaje igrača, sam sebe finansijski izdržava i to uprava kluba dobro radi iz sezone u sezonu. Ali, posle deset godina, mnogo je igrača prošlo kroz klub, bilo je dosta lepih stvari, nema razloga da se tako ne nastavi“, kazao je kapiten Čukaričkog Marko Docić.

Već petu godinu uzastopno baza Čukaričkog tokom letnjih priprema je na slovenačkom Bledu.

„Standardno dobri uslovi za trening, čak su i bolji nego prethodnih godina. Sada pored glavnog terena postoji i pomoćni, kao i teretana na otvorenom. Hotel je odličan, hrava prava spotska, nije slučajno što smo ponovo ovde“.

Prvom timu Čukaričkog je priključeno nekoliko omladinaca, ekipa je donekle promenila fizionomiju, ali ne i ciljeve i ambicije u narednoj sezoni.

„Ekipa je dosta podmlađena, što je bilo i očekivano posle isticanja ugovora određenim igračima. Nadomestili smo to dolaskom nekih mlađih snaga, talentovanih momaka. Treninzi su izuzetno intenzivni i mi stariji ih iskreno malo teže podnosimo, ali za ono što želimo, da igramo dosta brže, to će iziskivati i veliki broj mlađih prvotimaca. Svakako da mi stariji u svemu tome imamo svoju ulogu, godinama već brinemo o mlađima, tako će biti i ovoga puta. Spoj nas starijih sa njima mlađima trebalo bi da donese boljitak“.

1/17 Vidi galeriju Kapiten Čukaričkog Marko Docić Foto: Dusan Milenkovic ©/2024 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©, Starsport

Docić je istakao da ekipa ima velike ciljeve u narednoj sezoni i da oni nisu vezani samo za plasman u plej-of.

„Ovo je svakako jedna od mlađih ekipa sa kojima sam igrao, moguće je da ćemo malo i trpeti u nekom delu sezone, ali će ujedno i doneti atraktivan fudbal. Opet, novi sistem takmičenja neće dozvoljavati mnogo kikseva, samo je 26 kola do podele lige na plej-of i plej-aut, sve će biti mnogo neizvesnije. Sigurno je da nas čeka najzahtevnija sezona, kvalitet će se prorediti, a to je put kojim srpski fudbal i treba da ide. Mi imamo svoje ciljeve i ove sezone, prilično su visoki, od prvog dana smo krenuli sa takvom namerom i takvim raspoloženjem, da nas zanima samo ulazak u plej-of. To je osnovni cilj, ali želimo i više od toga, da probamo da ostvarimo plasman u Evropu“, istakao je Docić.

Brđani su dobili tri pojačanja, u Čukarički su stigli Kobi Ebere, Andrej Bajović i Zlatan Šehović.

„Najbitnije je da imamo okosnicu tima, ali i da pojačanja budu na očekivanom nivou. Na nama koji smo tu duže je da novajlijama damo klupske smernice, da im pomognemo da se što pre adaptiraju. Doveli smo tri mlađa igrača, verujem da će to biti slučaj i u nastavku prelaznog roka. Želimo da igramo brže i atraktivnije, siguran sam da će vreme pokazati da smo na pravom putu“, kazao je Docić.

Na pitanje da izdvoji jedan gol i jednu utakmicu tokom svog boravka u Čukaričkom, kapiten brlo-crnih je morao da razmisli.

„Golova je bilo upečatljivih, posebno oni koji su postignuti protiv Crvene zvezde i Partizana. Svakako, pogodak u finalu Kupa protiv Crvene zvezde na Marakani direktno iz kornera, potom protiv Partizana iz slobodnog udarca iz teške pozicije, ali je svakako bilo još interesantnih golova. Što se tiče utakmica, bilo je dosta interesantnih i neizvesnih, ali bih izdvojio onu protiv Spartaka na Banovom brdu, kad sam postigao het-trik, imao i asistenciju u pobedi od 4:1“, kazao je Docić, koji se potom osvrnuo na jednu utakmicu:

„Sigurno je to ona protiv Crvene zvezde u finalu Kupa. I pored toga što su nas okrenuli, imali smo dve-tri prilike, pogotovo pri našem vođstvu od 1:0, pogodili smo i stativu posle prekida, pre pogotka smo takođe pogodili okvir gola…“

Promenio je i mnoštvo trenera u prethodnom periodu Docić, a na pitanje kod koga je najviše igrao, kao iz topa je odgovorio:

„Kod Sima Krunića, to je bila sezona 2018/19, od 37 mečeva igrao sam na 36 po 90 minuta, jednu sam samo propustio protiv Mačve u Šapcu, zbog žutih kartona. Završili smo četvrti, u jakoj konkurenciji, izborili plasman u Evropu. Bilo je još takvih sezona, rezultatski i uspešnijih, kod Dušana Kerkeza smo bili treći, sa istom brojem bodova kao drugoplasirani TSC, plasirali smo se i u finale Kupa Srbije, malo je nedostajalo da tada osvojimo i trofej. I kad se dešavalo da ne izborimo plasman u Evropu, uvek smo bili u vrhu, iz svake sezone smo izvlačili neke dobre stvari, i što se tiče afirmacije mladih igrača i prodaja, svaka sezone ja imala sovju čar. Nije nimalo lako biti u vrhu srpskog fudbala u kontinuitetu, nadam se da ćemo i oves sezone pokazati da je Čukaričkom tu mesto“.

Postoji nekoliko timova sa kojima Docić za vreme boravka u Čukaričkom ima negativan skor, jedan od njih je TSC iz Bačke topole.

„Nije bilo mnogo utakmica protiv TSC-a, ali čini mi se da sam samo jednom ostvario pobedu. Dešavalo se da protiv njih nemamo rešenja, da nam zadaju mnogo problema, da budu dosta bolji rival. Kao da smo imali neki dodatni pritisak protiv njih. Ali, svakako da je najteže igrati protiv Crvene zvezde, koja svake sezone ima tim koji je iznad naše lige, dok su svi ostali tu negde, može da se igra protiv njih. Eto, na primer, protiv Vojvodine koja uvek ima dobru ekipu skor je odličan, gotovo da ne pamtim poraze od Partizana na Banovom brdu, evo prošle sezone u tri susreta sa crno-belima nismo izgubili“.

Odgovorio je Marko Docić i na nezahvalno pitanje da sastavi idealni tim od saigrača koje je imao u belo-crnom dresu u prethodnom periodu.

„Pa, hajde da formacija bude 4-3-3. Na golu Đorđe Petrović, na mestu desnog beka prilično je zahtevno, ali neka bude Nikola Stanković, levi štoper recimo Erhan Mašović, desni Nenad Tomović, a levi bek Nemanja Tošić. Potom, u veznom redu Srđan Mijailović, pa dva ofanzivna vezna Igor Miladinović i Veljko Birmančević. I ostaju nam jedan špic i dva krilna napadača, neka sa strane budu Nemanja Radonjić i Filip Matijašević, a u vrhu napada Mihajlo Cvetković“.

Čukarički je poznat kao klub koji je rasadnik talenata, a Docić je izdvojio onog koji je po njegovom mišljenju najtelantovaniji sa kojim je bio u ekipi.

„Tu nemam dilemu, definitivno Mihajlo Cvetković. Trenutno je u Anderlehtu, vidim da ima dosta ponuda, što je za mene i očekivano. Na mene je ogroman utisak ostavio momenat kad je ulazio u prvi tim, iako je imao šesnaest godina nije se videla razlika između njega i bilo kog igrača, svaku informaciju koju je dobio momentalno je sproveo u delo. Vrlo brzo shvata sve zahteve, to je ono što ga je izdvajalo, uz naravno radnu etiku koju ima“, zaključio je Docić, koji je za Čukarički odigrao 293 utakmice, postigao je 55 golova, ima i 61 asistenciju.