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Saša Ilić, trener fudbalera Partizana, poveo je na pripreme u Sloveniju, na Pohorje pored Maribora 26 igrača.

Partizan će u Sloveniji ostati do 11. jula, a u tom periodu će odigrati pet kontrolnih mečeva.

Mateja Milovanović fudbaler Partizana Foto: Www.partizan.rs

Pet provera

Protivnici Partizana biće - bugarski CSKA 1948 (29. jun), slovenački Aluminij (2. jul), azerbejdžanski Nefči (6. jul), hrvatska Lokomotiva iz Zagreba (10. jul) i slovenačka Nafta 1903 (11. jul).



Ekspediciju crno-belih čine - golmani: Marko Milošević, Miloš Krunić i Tarik Banjić, defanzivci Stefan Mitrović, Milan Roganović, Vukašin Đurđević, Abdulmalik Mohamed, Stefan Milić, Vojin Marinković, Mateja Milovanović, vezni igrači: Vanja Dragojević, Ognjen Ugrešić, Demba Sek, Nemanja Trifunović, Milan Vukotić, Milan Aleksić, Aleks Zeković, Dimitrije Janković, Mateja Ninić, Zoran Alilović, Dušan Jovanović, Samson Nvulu, Ibrahim Zubairu i napadači: Erik Kojzek, Marko Lekić, Čaka Traore.

1/10 Vidi galeriju FK Partizan pripreme 2026. Foto: Www.partizan.rs

Trojica na EP u Velsu

Jedini odsutni su trojica fudbalera Partizana koji će igrati na Evropskom prvenstvu za omladince u Velsu - štoper Nikola Simić, levi bek Stefan Petrović i centralni vezni Dušan Makević.



Partizan će prve zvanične izazove imati u okviru kvalifikacija za Ligu konferencije, gde će odmeriti snage sa boljim iz duela Una Strasen - La Fjorita. Prvi meč zakazan je za 23. jul u Humskoj.

Našao beka u Azerbejdžanu - Saša Ilić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Trener traži još pojačanja

Saša Ilić, trener Partizana, nedavno je nagovestio dolazak levog beka iz Azerbejdžana gde je radio:

- Elvin Džafargulijev je jedan od najboljih igrača, ključni igrač u Karabagu. Ne znam šta se sa njim dešavalo u poslednje vreme i zašto nije igrao. Potrebni su nam igrači visokog kvaliteta, a Elvin je jedan od takvih. Iskreno, ne znam da li je njegov dolazak moguć.