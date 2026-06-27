SAŠA ILIĆ ODABRAO 26 IGRAČA PARTIZANA: Evo, koga je novi trener crno-belih poveo u Sloveniju
Saša Ilić, trener fudbalera Partizana, poveo je na pripreme u Sloveniju, na Pohorje pored Maribora 26 igrača.
Partizan će u Sloveniji ostati do 11. jula, a u tom periodu će odigrati pet kontrolnih mečeva.
Pet provera
Protivnici Partizana biće - bugarski CSKA 1948 (29. jun), slovenački Aluminij (2. jul), azerbejdžanski Nefči (6. jul), hrvatska Lokomotiva iz Zagreba (10. jul) i slovenačka Nafta 1903 (11. jul).
Ekspediciju crno-belih čine - golmani: Marko Milošević, Miloš Krunić i Tarik Banjić, defanzivci Stefan Mitrović, Milan Roganović, Vukašin Đurđević, Abdulmalik Mohamed, Stefan Milić, Vojin Marinković, Mateja Milovanović, vezni igrači: Vanja Dragojević, Ognjen Ugrešić, Demba Sek, Nemanja Trifunović, Milan Vukotić, Milan Aleksić, Aleks Zeković, Dimitrije Janković, Mateja Ninić, Zoran Alilović, Dušan Jovanović, Samson Nvulu, Ibrahim Zubairu i napadači: Erik Kojzek, Marko Lekić, Čaka Traore.
Trojica na EP u Velsu
Jedini odsutni su trojica fudbalera Partizana koji će igrati na Evropskom prvenstvu za omladince u Velsu - štoper Nikola Simić, levi bek Stefan Petrović i centralni vezni Dušan Makević.
Partizan će prve zvanične izazove imati u okviru kvalifikacija za Ligu konferencije, gde će odmeriti snage sa boljim iz duela Una Strasen - La Fjorita. Prvi meč zakazan je za 23. jul u Humskoj.
Trener traži još pojačanja
Saša Ilić, trener Partizana, nedavno je nagovestio dolazak levog beka iz Azerbejdžana gde je radio:
- Elvin Džafargulijev je jedan od najboljih igrača, ključni igrač u Karabagu. Ne znam šta se sa njim dešavalo u poslednje vreme i zašto nije igrao. Potrebni su nam igrači visokog kvaliteta, a Elvin je jedan od takvih. Iskreno, ne znam da li je njegov dolazak moguć.