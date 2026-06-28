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Nakon meča, šef stručnog štaba Vojvodine istakao je da je zadovoljan prikazanim, uprkos teškim uslovima za igru.

„Morali smo da menjamo termin i izlazimo u susret. Izuzetno su bili izazovni i teški uslovi za igru. Ostalo nam je nekih 12 dana do najbitnijeg meča i nismo imali luksuz da odlažemo ovaj susret“, prvi su utisci trenera Tanjge nakon meča.

„Ovakve utakmice su najbolji trening, mi moramo da uđemo u ritam i ovaj meč smo shvatili tako. Bilo je dobrih trenutaka i odlične igre, takođe je bilo i loše igre i to je normalno. Bitno mi je da nismo izgubili meč, ne mogu da budem nezadovoljan. Momci su do sad imali tek jedan slobodan dan.“

Istakao je gospodin Tanjga da je meč protiv Đera, na pripremama u Austriji, možda bio i bolja i bitnija provera pred Ferencvaroš.

„Meč protiv Đera bio je više putokaz za Ferencvaroš. Igralo se u boljim uslovima i hladnijem vremenu. Nije bilo lako, imali smo juče dva treninga. Nema previše popuštanja i opuštanja.“

1/12 Vidi galeriju Miroslav Tanjga Foto: Nemanja Nikolić

Dotakao se Tanjga i pojačanja Vojvodine, koja su bila u sastavu i u ovom meču.

„Moram da priznam da oni još uvek pomalo kaskaju, ali od njih očekujemo da će da budu na nivou u najbitnijim utakmicama. Nisu još u svom piku, ali možda je to i dobro. Ne može se najbolje spremiti za deset dana. Očekujem još više od njih, kad uđu u pravi ritam“.

Za kraj, trener Vojvodine je u drugom delu meča pružao šansu brojnim mladim igračima.

„Mlađi igrači su u našem fokusu, staranje igrača, podmlađivanje tima je bitno. Mi u našem prvenstvu moramo da igramo sa bonusima. Ovakve utakmice su šansa da ih forsiramo i uvodimo u ritam. I oni su umorni i njima je teško, bez obzira na godine“, zaključio je šef stručnog štaba Vojvodine.