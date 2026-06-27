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Veliki broj srpskih fudbalskih klubova odlazi na pripreme u Austriju i Sloveniju, ali i ozbiljan broj evropskih klubova dolazi u Srbiju kako bi se spremilo za početak sezone.

Crvena zvezda je izabrala Vindišgarsten u Austriji u blizini Linca, kao i Vojvodina koja je u Bad Tacmandorfu blizu Obervarta, dok se Partizan odlučio za Sloveniju i Pohorje iznad Maribora.

Srbija je bila njegov izbor - Stanislav Čerčesov Foto: Starsport

Čerčesov objasnio zašto Srbija

Poznati ruski fudbalski stručnjak Stanislav Čerčesov odlučio je da svoj tim Ahmat iz Groznog dovede na pripreme u Srbiju, na našu planinsku lepoticu Zlatibor. Ruske medije interesovalo je zašto se nekadašnji trener moskovskih klubova Spartaka i Dinama, poljske Legije, te mađarskog Ferencvaroša odlučio za ovakav potez.

Stanislav Čerčesov odlučio je da na Zlatiboru odradi dva ciklusa priprema sa Ahmatom. Ruski klub iz Čečenije boraviće u Srbiji od 25. juna do 4. jula i od 9. do 18. jula. Nekoliko dana pauze fudbaleri će biti sa porodicama u Rusiji.

- Odlučio sam se za Srbiju jer želim da se sklonim od medija na neko vreme. Kako bismo mogli da se fokusiramo na posao. A tu su i protivnici. Skoro svi timovi ruske Premijer lige igraju jedni protiv drugih... Mi smo zato odlučili da se sklonimo i radimo na sebi u miru. Prvi deo smo odradili u Novogorsku u Rusiji, u Moskovskoj oblasti. Tu je bilo poseta rodbine našim momcima i to nisam želeo da sprečavam - rekao je Stanislav Čerčesov za Meč TV.

Miroslav Bogosavac u dresu ruskog Ahmata Foto: Sergey Pivovarov / Sputnik / Profimedia

Bogosavac uživa u Ahmatu

Ahmatov iz Groznog prošlu sezonu završio je sa 37 poena, zauzevši deveto mesto na tabeli. Za klub iz ruske oblasti Čečenije sa velikim uspehom igra Miroslav Bogosavac, nekadašnji levi bek Partizana i Čukaričkog.

Miroslav Bogosavac ima ugovor sa Ahmatom do juna sledeće godine, a dres kluba iz Groznog nosi od 2020. kada je u transferu vrednom 500.000 evra napustio Čukarički i otišao u Rusiju. Nedavno je podneo i zahtev za dobijanje ruskog pasoša.

1/8 Vidi galeriju Ahmat pripreme u Srbiji 2026. Foto: www.fc-akhmat.ru

Rusi rado biraju Srbiju

Ruski klubovi su pod sankcijama zapadnih evropskih zemalja od 2022. godine. Ranije su uglavnom na pripreme išli u Austriju, Nemačku i Francusku, ali poslednjih godina letnje spremanje provode u Rusiji, ali i Srbiji. Poslednjih godina Srbija je hit kada su pitanju pripreme ruskih klubova, pa su se na Zltiboru pripremali Krila Sovjetov i Baltika.

Našu zemlju kao odličnu destinaciju za pripreme birali su klubovi iz Crne Gore (Budućnost, Dečić, Sutjeska), Republike Srpske i BiH (Borac Banjaluka, Sarajevo, Željezničar, Tuzla siti), kao i Severne Makedonije (Škupi, Sileks, Vardar). Takođe, klubovi iz Mađarske, Kipra, Grčke i Rumunije neretko dolaze na kraće pripreme.