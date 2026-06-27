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Saga oko budućnosti Balše Popovića konačno je završena. Doskorašnji golman Crvene zvezde doputovao je u Atinu, gde će u narednim satima obaviti završne formalnosti i zvanično postati novi član Olimpijakosa.

Crnogorski reprezentativac nije krio oduševljenje po dolasku u Grčku, istakavši da mu je prelazak u klub iz Pireja predstavljao ostvarenje velike želje.

1/4 Vidi galeriju Balša Popović Foto: www.ofkbeograd.com, Starsport, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- Veoma sam uzbuđen što sam ovde. Olimpijakos je evropski gigant i jedva čekam da igram pred ovim navijačima. Mislim da je ovo bio idealan trenutak da dođem, posle savršene prošle sezone za mene, kako bih sada zaigrao za Olimpijakos. Nisam mogao da kažem ne. Silno sam želeo da dođem ovde - rekao je Popović po dolasku u Atinu.

Mladi golman potom je otkrio i najveće ambicije u novom klubu.

- Sanjam da ćemo osvojiti duplu krunu i, naravno, da ću igrati u Ligi šampiona - poručio je novi čuvar mreže grčkog velikana.

Prema pisanju grčkih medija, Olimpijakos će za transfer izdvojiti 1,5 miliona evra, dok je u dogovor uključena i klauzula prema kojoj će Crvenoj zvezdi pripasti 15 odsto od narednog transfera crnogorskog golmana.

Očekuje se da Popović vrlo brzo bude predstavljen kao novo pojačanje kluba iz Pireja.

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