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Iz Venecuele stižu stravične vesti koje su duboko potresle planetu. Supruga i dvoje dece argentinskog fudbalera Lukasa Treja, koji trenutno brani boje kluba Deportivo La Guaira, izgubili su živote u razornom zemljotresu. Posle višednevne i mukotrpne potrage u ruševinama stambene zgrade, spasilačke službe su locirale tela Janine Maranele i dece, Aarona i Ainhoe, nažalost bez znakova života.

Katastrofalan zemljotres pogodio je oblast Plaja Grande, jednu od najugroženijih tačaka u zemlji, usled čega je došlo do potpunog urušavanja zgrade u kojoj je fudbalerova porodica živela. Oni su se vodili kao nestali od samog momenta udara, a spasilački timovi su danonoćno pretraživali teren nadajući se čudu.

Klub potvrdio najcrnje slutnje

Zvanična potvrda ove tragedije stigla je od strane Deportivo La Guaire, koji se oglasio putem svojih kanala na društvenim mrežama, što je pokrenulo lavinu izjava saučešća i tuge širom sportske javnosti.

1/4 Vidi galeriju Lukas Trejo Foto: ITAMAR AGUIAR / AFP / Profimedia, Federico PARRA / AFP / Profimedia, Mario Polo / AFP / Profimedia

"Deportivo La Guaira izražava najdublje saučešće našem igraču Lukasu Treju povodom nenadoknadivog i bolnog gubitka supruge Janine Maranele i dece Aarona i Ainhoe Trejo. Molimo se da njihove duše počivaju u miru, a Lukasu i njegovoj porodici želimo snagu i utehu u ovim preteškim trenucima", navodi se u saopštenju venecuelanskog kluba.

Iz Karakasa pravo u ruševine: Agonija Lukasa Treja

Iskusni fudbaler je proživeo prave dane pakla. U trenutku kada je zemljotres pogodio regiju, Trejo se nalazio sa ekipom u Karakasu. Čim je saznao za katastrofu, hitno se vratio u La Guairu, gde se odmah priključio spasilačkim jedinicama i lično kopao po ruševinama tražeći svoje najmilije.

Javnost je sa posebnom zebnjom pratila njegove apele na društvenim mrežama, gde je očajnički delio fotografije supruge i dece, moleći bilo koga za bilo kakvu informaciju.

"Urušila se naša zgrada u Plaja Grandeu. Nemam nikakav kontakt sa porodicom. Molim vas da se molite za njih i da podelite ovu objavu ako imate bilo kakvu informaciju", glasila je jedna od potresnih poruka koju je Trejo uputio javnosti tokom potrage.

Tuga od Venecuele do Argentine

Nažalost, posle dugih dana neizvesnosti, stigle su najgore moguće vesti. Ova tragedija je posebno teško pala stanovnicima Kordobe, rodnog grada argentinskog fudbalera. Lukasova porodica iz Argentine je prethodno javno apelovala da im se omogući hitan odlazak u Venecuelu, kako bi u ovim nezamislivo teškim trenucima bili oslonac skrhano fudaleru.

Lukas Trejo (39) je tokom svoje bogate sportske karijere nastupao za brojne klubove u Evropi i Južnoj Americi, a u Venecueli je ostavio neizbrisiv trag. Ipak, njegova sportska dostignuća sada ostaju u senci nezapamćene porodične tragedije koja je ujedinila svet u bolu.

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