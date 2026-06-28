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Detonacija sa Marakane! Crvena zvezda dovela je jednog od najboljih igrača u istoriji srpskog, ali i evropskog i svetskog futsala - Mladena Kocića.

Popularni Cipi već dugi niz godina dominira futsal scenom i ne postoji čovek koji prati magičnu igru na petoparcu, a da ne zna za ime Mladen Kocić.

Rođeni Nišlija je jedan od onih igrača zbog kojih i publika dolazi u hale. Magični driblinzi, brutalna završnica i potezi koji nikog ne ostavljaju ravnodušnim - sve je to u repertoaru legende futsala.

Iako je u poznim igračkim godinama (napuniće 38 ove godine), Kocić je i dalje među najboljim futsalerima u Srbiji, te su se klubovi sa šampionskim ambicijama borili za njegov potpis. Želeli su ga i Zvezda i Partizan, ali su crveno-beli odneli pobedu protiv večitog rivala u ovom meču i jasno su potvrdili da se u elitu vraćaju u velikom stilu.

1/6 Vidi galeriju Mladen Kocić Foto: © Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic, Srdjan Stevanovic©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto.com©, Srdjan Stevanovic©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto

Mladen Kocić je karijeru počeo u rodnom Nišu, igrao je i za slavni Ekonomac sa kojim je osvojio sve što se može osvojiti na domaćoj sceni, u Hrvatskoj je dominirao sa Nacionalom iz Zagreba, stigao je do titule i u Rusiji gde je nastupao za Tjumen, a imao je epizodu i u Češkoj.

Nastupao je i za Loznicu, FON Banjicu i Novi Pazar, a u Zvezdu stiže iz Vinter Sporta gde je imao poslednji angažman.

Što se reprezentativne karijere tiče, Mladen Kocić je dugo bio jedan od nosilaca igre Srbije. Za nacionalni tim nastupao je dugi niz godina, a njegove partije iz Beogradske Arene kada je Srbija stigla do četvrtog mesta na Evropskom prvenstvu, i dan danas se prepričavaju!

1/6 Vidi galeriju Mladen Kocić Foto: © Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic

Popularni Cipi peto je pojačanje Crvene zvezde ove sezone. Uprava kluba sa Marakane već je dovela iskusnog Aleksandra Pavlovića, zatim golmana Marka Đurića, kao i tandem perspektivnih i mladih futsalera - Nikolu Lazarevića i Nikolu Polića. Na ovaj način dokazali su crveno-beli da su ambicije naredne sezone najviše moguće i da će se tim boriti za titulu, a može da se desi da do kraja prelaznog roka eksplodira još neka bomba.

Podsetimo, Crvena zvezda se vratila u prvu ligu i to posle baraž mečeva u kojima je bila bolja od Hrama, a naredne sezone ćemo po prvi put večiti derbi gledati u elitnom rangu srpskog futsala jer se tu plasirao i Partizan.

Naredne sezone prvu futsal ligu Srbije činiće sledeći timovi:

Crvena zvezda, Partizan, Vojvodina, Loznica, Smederevo, Ekonomac, Novi Pazar, Vranje, Vinter Sport i MB Namenska Lučani.

Ako neko ne zna kakav je Mladen Kocić igrač - neka pogleda neki od sledećih snimaka:

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