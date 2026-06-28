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Poslednji trenerski angažman Nenada Lalatovića (48) u Novom Pazaru trajao je ranije od očekivanog pošto je temperamentni stručnjak posle svega tri i po meseca napustio klub na kraju sezone.

Lalatović je trenutno bez posla, ali prema poslednjim informacijama, to bi uskoro moglo da se promeni.

Kako saznaju Sportske.net, Nenad Lalatović dogovorio je lične uslove sa čelnicima Radnika iz Surdulice i u narednim danima trebalo bi da postane novi trener superligaša sa juga Srbije.

Nakon odlaska Dušana Đorđevića, Radnik se bacio u potragu za novim trenerom nakon istorijske sezone u kojoj je klub iz Surdulice ponajviše zahvaljujući Marku Jakšiću ušao u plej-of Superlige Srbije i završio na sedmom mestu.

1/7 Vidi galeriju Nenad Lalatović napravio šou na Ramazanskom turniru u Novom Pazaru Foto: Printscreen / Instagram / ramazanskiturnir26

Čelnici Radnika očigledno žele da zadrže visoke ambicije, pa je sva prilika da ćemo Nenada Lalatovića ponovo gledati na jugu Srbije gde je već vodio niški Radnički i to u dva navrata.

Lalatović je tokom trenerske karijere vodio brojne srpske klubove, pojedine i nekoliko puta, dok je imao i izlete u inostranstvo gde je bio trener Borca iz Banjaluke, Al Batina, Zorje i podgoričke Budućnosti.