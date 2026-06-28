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Iako je prvobitno kružila informacija da Lajpcig nije pustio našeg vunderkinda, ugledni Bild tvrdi suprotno, odnosno da je Andrija Maksimović sam doneo odluku da ne nastupa za omladinsku reprezentaciju Srbije na predstojećem Evropskom prvenstvu.

U opširnoj analizi celokupne situacije, nemački list navodi da je talentovani vezista doneo svesnu odluku da klupske obaveze stavi na prvo mesto. Maksimovićeva primarna želja jeste da od samog starta letnjih priprema bude na raspolaganju stručnom štabu Lajpciga, kako bi se kroz mukotrpan rad izborio za znatno bolji status u ekipi.

1/8 Vidi galeriju Andrija Maksimović u Lajpcigu Foto: FK Lajpcig

Bild se detaljno osvrnuo i na njegovu debitantsku sezonu u Bundesligi, koja, ruku na srce, nije prošla onako kako je planirano. Upravo zbog toga, mladi as ne želi ništa prepustiti slučaju, već od prvog dana priprema kreće u dokazivanje.

- Srpski talenat akumulirao je svega 88 minuta u osam utakmica tokom protekle sezone pod vođstvom bivšeg trenera Vernera. Premalo za njegove ambicije i za globalnog sportskog direktora Red bula Jirgena Klopa, koji je prošlog leta lično odobrio Maksimovićevo dovođenje iz Crvene zvezde za 14 miliona evra.

Čak i pod starim trenerom, Maksimović bi u predstojećoj sezoni verovatno imao veću minutažu, imajući u vidu da se Lajpcig vratio u Evropu, ali dolaskom Martina Demikelisa mogućnosti su se značajno povećale. Čini se da je i igrač svestan toga. Da bi se konačno etablirao u klubu kao jedan od važnijih igrača, dobrovoljno je odustao od nastupa na EP omladinaca. Konačnu odluku doneo je posle konsultacija sa sportskim rukovodstvom RB Lajpciga - piše Bild.