„Veoma je važno da se igrači prilagode od prve utakmice na turniru. To govorim zato što mnogo igrača dolazi iz predsezone. Termin turnira, za mene kao trenera, veoma je čudan. Mislim da je bolje da se turniri poput ovog održavaju u prvoj nedelji juna. Imamo situaciju gde dobar deo igrača dolazi pravo sa odmora ili iz predsezone, zato govorim da je jako važno da se igrači prilagode i budu spremni za početak turnira, kako moji, tako i igrači drugih ekipa. Naš tim spreman je za utakmice koje predstoje, ići ćemo meč po meč, ali kao selektoru najvažnije mi je da momke vidim spremne i zdrave pred početak šampionata.”