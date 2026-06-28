Fudbaler Mančester junajteda Manuel Ugarte zadobio je povredu ligamenata kolena tokom nastupa za reprezentaciju Urugvaja na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu, potvrdio je danas engleski klub.
HENDIKEP
VELIKI PROBLEM ZA CRVENE ĐAVOLE: Fudbaler Mančester junajteda Manuel Ugarte zadobio povredu ligamenata kolena
Slušaj vest
Ugarte je povredu zadobio tokom utakmice poslednjeg, trećeg kola grupne faze protiv selekcije Španije, koja je odigrana u petak, a Mančester junajted je naveo da je u toku "procena povrede" ;kako bi se odredio "najbolji način lečenja i vremenski okvir za oporavak".
Kazemiro u dresu Mančester junajteda Foto: Steve Taylor/PPAUK / Shutterstock Editorial / Profimedia, Andrew Yates / imago sportfotodienst / Profimedia, Phil Duncan/Every Second Media / Shutterstock Editorial / Profimedia
Vidi galeriju
Selekcija Urugvaja se nije plasirala u nokaut fazu Svetskog prvenstva, na kom je Ugarte sve tri utakmice grupne faze počeo kao starter.
Urugvajski vezista je prethodne sezone odigrao ukupno 24 utakmice za Mančester junajted, u koji je došao 2024. godine iz Pari Sen Žermena u transferu vrednom 50 miliona evra.
"Svi žele Manuelu uspešan oporavak i pružaćemo mu podršku tokom celog tog procesa", piše u saopštenju Mančester junajteda.
Reaguj
Komentariši