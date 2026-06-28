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Futsal klub Crvena zvezda doveo je jednog od najboljih igrača u istoriji Srbije – Mladena Kocića.

Igrač koji je obeležio jedan period futsal scene stigao je među crveno-bele, iako je u poznim igračkim godinama, i dalje je među najboljim futsalerima u Srbiji.

1/3 Vidi galeriju Mladen Kocić Foto: Dado Đilas

Kako navode domaći mediji, za Koccićev potpis su se borili klubovi sa šampionskim ambicijama. Želeli su ga i Zvezda i Partizan, ali su crveno-beli uspeli da privole dragoceno pojačanje da stavi praf na saradnju sa njima čime su potvrdili da se u elitu vraćaju u velikom stilu.

Kocić je karijeru počeo u rodnom Nišu, igrao je i za čuveni Ekonomac sa kojim je osvojio niz trofeja na domaćoj sceni. Takođe, igrao je u Hrvatskoj, Rusiji i Češkoj. Bio je igrač Loznice, FON-a, Novog Pazara, a u Zvezdu stiže iz Vinter Sporta.

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