- Za celu fudbalsku porodicu Borussije Dortmund ovo je veoma tužna vest. Volfgang je bio skroman, pošten čovek, koji je postao ikona. Mnogo će nam nedostajati - oglasila se Borusija.

Pored evropskog uspeha, sa Borusijom je osvojio prvenstvo Nemačke (1963) i nacionalni Kup (1965). Nažalost, zbog teške povrede kolena bio je primoran da završi igračku karijeru već u 30. godini. Nakon fudbala se potpuno povukao iz javnog sportskog života i posvetio porodičnom biznisu, radeći decenijama kao uspešan sajdžija i zlatar. Ipak, za Borusiju je ostao vezan do kraja života kao počasni kapiten.