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Bivši nemački fudbaler Volfgang Pol preminuo je u 86. godini posle duge bolesti.

Godine 1966. predvodio je Borusiju Dortmund kao kapiten do trijumfa u Kupu pobednika kupova.

- Za celu fudbalsku porodicu Borussije Dortmund ovo je veoma tužna vest. Volfgang je bio skroman, pošten čovek, koji je postao ikona. Mnogo će nam nedostajati - oglasila se Borusija.

Pored evropskog uspeha, sa Borusijom je osvojio prvenstvo Nemačke (1963) i nacionalni Kup (1965). Nažalost, zbog teške povrede kolena bio je primoran da završi igračku karijeru već u 30. godini. Nakon fudbala se potpuno povukao iz javnog sportskog života i posvetio porodičnom biznisu, radeći decenijama kao uspešan sajdžija i zlatar. Ipak, za Borusiju je ostao vezan do kraja života kao počasni kapiten.

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Iznenada preminuo Edin Avdić Izvor: Kurir