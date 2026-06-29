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Hrvatski mediji bruje o ozbiljnom incidentu koji se dogodio na pripremama Hajduka na Bledu, nakon kojeg je kapiten Marko Livaja ranije nego što je planirano napustio tim i vratio se u Split.

Prema navodima "Slobodne Dalmacije", sve je krenulo nakon "team-buildinga" i pobede reprezentacije Hrvatske nad Ganom, kada je grupa od osam igrača odlučila da ode na kratko piće i nazdravi pre spavanja. Informacija o izlasku je stigla do kluba, što je izazvalo nezadovoljstvo sportskog sektora.

1/8 Vidi galeriju Na meti - fudbaler Hajduka i bišvi reprezentativac Foto: PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy / Alamy / Profimedia, Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia, Ante Cizmic / imago sportfotodienst / Profimedia

Na nedeljnom treningu, trener Gonzalo Garsija je, prema istim navodima, odlučio da kazni deo igrača dodatnim trčanjem, što je izazvalo nezadovoljstvo Marka Livaje. Ubrzo je došlo do žestokog verbalnog sukoba između Livaje, trenera Garsije i sportskog direktora Roberta Grafa.

Situacija je, prema pisanju medija, eskalirala do te mere da je doneta odluka da Livaja odmah napusti pripreme i vrati se u Split.

Hajduk se potom oglasio zvaničnim saopštenjem u kojem je potvrđeno da je kapiten udaljen zbog kršenja klupskog disciplinskog pravilnika i nepoštovanja internih pravila tokom boravka ekipe na Bledu.

„Marko Livaja ranije od planiranog napustiće pripreme na Bledu i vraća se u Split. Ova odluka donesena je zbog kršenja klupskog disciplinskog pravilnika i nepoštovanja pravila određenih od strane kluba za vrijeme boravka na pripremama. Marko je neprocenjivo važan za klub, navijače i sve koji vole i žive za Hajduk. Ova odluka donesena je sa samo jednim interesom – Hajduk na prvom mestu“, navodi se u saopštenju.

Iako klub pokušava da ublaži situaciju i ističe njegovu važnost za ekipu, činjenica da je kapiten napustio pripreme izazvala je veliku pažnju i otvorila brojna pitanja u hrvatskoj javnosti.