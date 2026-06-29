Slušaj vest

Ekipa Partizana smestila se u Mariborskom Pohorju gde će obaviti glavni deo priprema za sezonu koja je pred nama. Nakon dva dana rada, odnosno tri treninga, pred novinare je izašao Saša Ilić, nekada legendarni kapiten, a sada trener crno-belih.

Otkrio je kakav je plan priprema:

"Čeka nas pet pripremnih utakmica, dovoljno prostora za sve igrače da dobiju minutažu. Bitno je da na svakom treningu daju maksimum i prate instrukcije stručnog štaba. Da izbegnemo povrede i da se spremni vratimo u Beograd".

1/10 Vidi galeriju FK Partizan pripreme 2026. Foto: Www.partizan.rs

Posebno se osvrnuo na način na koji Partizan treba da igra:

"Partizan mora da igra mnogo intenzivnije. Imamo mladu i poletnu ekipu koja je fizički sposobna da izdrži ritam. Tražim od igrača da iskorene navike da igraju sa više dodira. Najteže je igrati najjednostavnije. Osnovna tačka je disciplina".

Okupljeni novinari su upitali legendarnog kapitena da li je svestan uloge “spasioca” koju su mu navijači namenili:

"Moje emocije prema Partizanu su poznate. Nisam ni spasilac, ni čudotvorac, ja sam trener koji će se truditi da, zajedno sa ljudima sa kojim radim, izvučem maksimum iz ove ekipe Partizana", rekao je Ilić.

Bonus video: