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Jedna od najpotresnijih priča sa fudbalskih terena ovih dana stiže iz Venecuele, gde je argentinski fudbaler Lukas Treho doživeo nezamislivu porodičnu tragediju.

1/4 Vidi galeriju Lukas Trejo Foto: ITAMAR AGUIAR / AFP / Profimedia, Federico PARRA / AFP / Profimedia, Mario Polo / AFP / Profimedia

Iskusni 38-godišnji defanzivac venecuelanskog prvoligaša Maritimo de La Gvajra ostao je bez supruge Janine Maranele i dvoje dece, Arona i Ainoe, koji su stradali u razornom zemljotresu koji je pogodio oblast La Gvajra.

Treho nije želeo da čeka vesti sa strane. Čim je katastrofa pogodila grad, priključio se spasilačkim ekipama i više od tri dana pretraživao ruševine, nadajući se da će pronaći svoju porodicu živu. Nažalost, potraga je završena na najtragičniji mogući način, kada su spasioci ispod ruševina pronašli tela njegove supruge i dece.

Vest je potresla fudbalski svet, a brojni klubovi, igrači i navijači uputili su Argentincu poruke podrške. Njegova životna priča obišla je planetu, dok su društvene mreže preplavljene izrazima saučešća.

Posebnu pažnju privukao je i jedan detalj sa njegovog Instagram profila. Treho za sebe navodi da je "Argentinac i Hrvat", uz zastave zemalja koje su obeležile njegov život i karijeru, dok u opisu profila stoji i poruka: "Isus Hrist je kralj". Prema podacima Transfermarkta, poseduje i hrvatski pasoš, iako nije poznato na koji način vuče hrvatske korene. S obzirom na brojnu hrvatsku zajednicu u Argentini, pretpostavlja se da potiče iz porodice hrvatskih iseljenika.

Rođen je u Kordobi, a tokom karijere nastupao je u Argentini, Španiji, Grčkoj i Venecueli. Najveći trag ostavio je u Monagasu, sa kojim je 2017. godine osvojio titulu šampiona Venecuele. Zbog autoriteta na terenu i liderskih sposobnosti navijači su ga prozvali "El General", odnosno General.

Međutim, fudbal je ovoga puta ostao potpuno u drugom planu. Umesto da se govori o njegovim partijama na terenu, svet je ostao nem pred tragedijom čoveka koji je u samo nekoliko dana izgubio ono najvrednije - svoju porodicu.