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Hrvatski fudbaler je tokom priprema na jezeru Bled napravio incident zbog kojeg je poslat kući.

Kao logičan splet okolnosti se pominje razlaz fudbalera i kluba.

U Hrvatskim medijima se o tome i piše uz napomenu da bi problem u celoj priči mogla da predstavlja visoka plata centarfora.

Naime, Marko Livaja navodno zarađuje 1,5 miliona evra godišnje, pa bi raskid i uslovi pod kojim bi do toga došlo mogli da budu neprihvatljivi za Hajduk.

1/9 Vidi galeriju Na meti - fudbaler Hajduka i bišvi reprezentativac Foto: PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy / Alamy / Profimedia, Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia, Ante Cizmic / imago sportfotodienst / Profimedia

U svakom slučaju, bliska budućnost će verovatno doneti odgovor na pitanje da li će Livaja napustiti klub. U međuvremenu, portal "Index" je napravio anketu kako bi video mišljenje čitalaca.

Pitanje je glasilo "Koje je najbolje rešenje za Hajduk?"

Opcija "Da Livaja ode" je posle 26.000 glasova imala 67 odsto, dok je opcija "Da Livaja ostane" u tom periodu skupila 33 odsto glasova.

Marko Livaja je 2021. godine ponovo došao u splitski Hajduk i od tada pa do danas je na 202 utakmice postigao 104 golova uz 50 asistencija. Dva puta je osvojio Kup Hrvatske, a tri puta je bio najbolji strelac hrvatskog prvenstva.

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