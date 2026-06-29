Snimak na kojem je Viktor Vembanjama je postao viralan na društvenim mrežama.
NEVEROVATAN JE
NESTVARNI VEMBANJAMA! Kada grdosija od 224cm izađe na fudbalski teren, to obično ne izgleda ovako!
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Košarkaš koji je vrtoglavom brzinom postao superzvezda u NBA oprobao se na fudbalskom terenu.
Viktor Vembanjama, centar San Antonija, visok 224 centimetra, i te kako ume da šutne fudbalsku loptu. Na snimku koji kruži društvenim mrežama vidi se kako Francuz šutira slobodan udarac i to na izvanredan način.
Pogledajte kako je to izgledalo:
Bonus video:
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