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Košarkaš koji je vrtoglavom brzinom postao superzvezda u NBA oprobao se na fudbalskom terenu.

Viktor Vembanjama, centar San Antonija, visok 224 centimetra, i te kako ume da šutne fudbalsku loptu. Na snimku koji kruži društvenim mrežama vidi se kako Francuz šutira slobodan udarac i to na izvanredan način.

Pogledajte kako je to izgledalo:

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Bonus video:

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