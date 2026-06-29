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Italijanski fudbalski stručnjak Enco Mareska novi je trener Mančester sitija, a na toj poziciji nasledio je Pepa Gvardiolu.Mareska je potpisao trogodišnji ugovor sa vicešampionom Engleske.

1/6 Vidi galeriju Enco Mareska Foto: Martin Rickett / PA Images / Profimedia, Rich Graessle / Zuma Press / Profimedia, Paul ELLIS / AFP / Profimedia

Prema navodima britanskih medija, zvanična potvrda imenovanja kasnila je zbog pregovora Mančester sitija sa Čelsijem, koji je Mareska napustio u januaru, oko visine obeštećenja.

Mareska (46) dobro poznaje sistem Mančester sitija. U sezoni 2020/21 vodio je omladinski tim kluba, a dve godine kasnije bio je pomoćnik Pepa Gvardiole u sezoni 2022/23, kada je Siti osvojio "triplu krunu" - Premijer ligu, Ligu šampiona i FA kup.

Kurir Sport / Beta

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