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FK Crvena zvezda završila je još jedan važan posao!

Naime, prema pisanju "Telegrafa", Zvezda je prodala Felisija Milsona za 4,5 miliona evra u Al Džaziru!

Milson Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe

Milson je očigledno zadovoljio stručni štab Al Džazire, gde je na 13 utakmica postigao dva gola i upisao dve asistencije - te je klub iz UAE odlučio da aktivira otkupnu klauzulu.

On je svojevremeno stigao u Zvezdu iz Makabija iz Tel Avviva na leto 2024. godine za pet miliona evra, što je bio rekordan transfer i plaćeno obeštećenje na Marakani.

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