Transfer Felisija Milsona iz Crvene zvezde u Al Džazir za 4,5 miliona evra potvrđuje uspeh srpskog kluba na tržištu.
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PAO DOGOVOR! Crvena zvezda ugovorila transfer od 4,5 miliona evra?
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FK Crvena zvezda završila je još jedan važan posao!
Naime, prema pisanju "Telegrafa", Zvezda je prodala Felisija Milsona za 4,5 miliona evra u Al Džaziru!
Milson Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe
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Milson je očigledno zadovoljio stručni štab Al Džazire, gde je na 13 utakmica postigao dva gola i upisao dve asistencije - te je klub iz UAE odlučio da aktivira otkupnu klauzulu.
On je svojevremeno stigao u Zvezdu iz Makabija iz Tel Avviva na leto 2024. godine za pet miliona evra, što je bio rekordan transfer i plaćeno obeštećenje na Marakani.
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