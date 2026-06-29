PETRIĆ ISKREN NAKON PORAZA ORLIĆA OD ITALIJE: "Imali smo više od igre..."!
Selektor mlade fudbalske reprezentacije SrbijeGordan Petrić, oglasio se posle poraza "orlića" od selekcije Italije na startu EP - 2:0.
Petrić je tim povodom rekao:
- Oba tima su pružila maksimum. U prvom poluvremenu, poslednjih 26,27 minuta smo imalli mnogo više od igre i morali smo neke šanse da iskoristimo. Naši i grači su pružili maksimum, bila je osetna volja , u nekim trenucima nisu bili toliko kvalitetni, ali ih razumem jer mnogi od njih dolaze iz priprema i oseti se da termin kada se igra prvenstvo ima uticaja - rekao je Petrić i istakao da duel za dva dana protiv Ukrajine sada ima još veći značaj:
- Sledi nam utakmica protiv Ukrajine koja je bitnija od ove na neki način. Važno je kako ćemo se otvoriti i kako ćemo se pripremiti. Gledaćemo duel Ukrajine i Hrvatske, pa ćemo videti konkretnije kako izgledaju i pričaćemo o protivniku sutra - rekao je Petrić.
BONUS VIDEO: