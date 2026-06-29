- Očekivao sam ovakav intezitet, pogotovo jer su igrale dve ekipe. Vreme je jedino opravdanje, sve ostalo nije za komentarisanje, pogotovo za drugo poluvreme. Sigurno da imamo šta izvučemo. Dobro je što se ovakva igra desila u pripremnom periodu. Pred nama je mnogo rada i četiri pripremne utakmice, na kojima treba da se spremimo najbolje kako bi dočekali kako treba prvenstvo i kvalifikacije - rekao je Saša Ilić i dodao: