Slušaj vest

Saša Ilić je debitovao porazom na klupi Partizana, pošto je na pripremama u Sloveniji Partizan doživeo poraz od bugarskog CSKA 1948 – 3:0.

Nakon meča oglasio se Ilić:

Saša Ilić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- Očekivao sam ovakav intezitet, pogotovo jer su igrale dve ekipe. Vreme je jedino opravdanje, sve ostalo nije za komentarisanje, pogotovo za drugo poluvreme. Sigurno da imamo šta izvučemo. Dobro je što se ovakva igra desila u pripremnom periodu. Pred nama je mnogo rada i četiri pripremne utakmice, na kojima treba da se spremimo najbolje kako bi dočekali kako treba prvenstvo i kvalifikacije - rekao je Saša Ilić i dodao:

- Kad god smo igrali jednostavno, igrali smo dobro. Istina je da CSKA pripremljeniji od nas, jer ranije počinju kvalifikacije, kao i da imamo mnogo mladih igrača, ali to nije opravdanje - rekao je Ilić.

Ne propustiteFudbalDEBAKL PARTIZAN NA DEBIJU SAŠE ILIĆA: Ovo nikako nije dobro...
PARTIZAN-TRENING_17.JPG
FudbalPETRIĆ ISKREN NAKON PORAZA ORLIĆA OD ITALIJE: "Imali smo više od igre..."!
Gordan Petrić Skupština FK Partizan
FIFA WC 2026BRAZIL PRED KOLAPSOM U TEKSASU! Japan bacio Anćelotija u brigu, Sano "probušio" Alisona! (VIDEO)
profimedia-1113367560.jpg
FudbalPAO DOGOVOR! Crvena zvezda ugovorila transfer od 4,5 miliona evra?
Zvezdan Terzić i Dejan Stanković

BONUS VIDEO:

00:25
Novak Đoković izlazi u saoku na Centralni teren Izvor: Arena tenis