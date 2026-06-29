ŠAMAR ZA SAŠU ILIĆA! Trener Partizana je imao šta da kaže...
Saša Ilić je debitovao porazom na klupi Partizana, pošto je na pripremama u Sloveniji Partizan doživeo poraz od bugarskog CSKA 1948 – 3:0.
Nakon meča oglasio se Ilić:
- Očekivao sam ovakav intezitet, pogotovo jer su igrale dve ekipe. Vreme je jedino opravdanje, sve ostalo nije za komentarisanje, pogotovo za drugo poluvreme. Sigurno da imamo šta izvučemo. Dobro je što se ovakva igra desila u pripremnom periodu. Pred nama je mnogo rada i četiri pripremne utakmice, na kojima treba da se spremimo najbolje kako bi dočekali kako treba prvenstvo i kvalifikacije - rekao je Saša Ilić i dodao:
- Kad god smo igrali jednostavno, igrali smo dobro. Istina je da CSKA pripremljeniji od nas, jer ranije počinju kvalifikacije, kao i da imamo mnogo mladih igrača, ali to nije opravdanje - rekao je Ilić.
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