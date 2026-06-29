STANKOVIĆ DELIMIČNO ZADOVOLJAN: Moraju da se odvežu noge, očekujem direktnost, a to dolazi sa spremnošću...
Gol za srpski tim postigao je Katai u 81. minutu, dok su Slovaci izjednačili pet minuta kasnije preko Pokornija.
Svoje impresije nakon meča izneo je trener crveno-belih Dejan Stanković.
"Prava takmičarska utakmica. Dosta intenziteta i duela. Probali smo sistem u rombu, imamo dosta igrača, moramo biti spremni na svaku opciju. Zadovoljan sam i nezadovoljan, to je i sasvim normalno u ovom delu priprema. Opet smo primili gol iz prekida. Radimo, radimo, ali nastavićemo da radimo u tom segmentu. Obe ekipe su želele. Nismo dovoljno rizikovali. Ako već idemo da reskiramo i otkidamo lopte, onda bi trebalo da završimo akcije. Mislim da će momci biti najbolji kada bude najpotrebnije", rekao je Stanković za TV Arena Sport.
On je konkretno govorio o manama u igri crveno-belih.
"Bitno je da se momci osećaju dobro, detalji su nebitni. Moraju da se odvežu noge, da kad primiš loptu, ideš jedan na jedan. Očekujem direktnost, a to dolazi sa spremnošću. Kvalitet imamo, ali sve će doći na svoje kad bude bilo potrebno", zaključio je Dejan Stanković.
Vreme čitanja: 1min | pon. 29.06.26. | 21:04
„Pravi meč na nivou kvalifikacija za Ligu šampiona“, poručio trener crveno-belih
Crvena zvezda je odigrala korektnih 40 minuta, ali ostalo je bilo pod velikim zankom pitanja u duelu sa Slovanom iz Bratislave. Pokazao je srpski šampion ozbiljne manjkavosti, nedostatak brzine i hitrine, ali Dejan Stanković veruje da će u fogledno vreme posložiti kockice.
Do početka sezone ima još tri sedmice, sasvim dovoljno vremena da crveno-beli uhvate takmičarsku formu.
"Prava takmičarska utakmica. Dosta intenziteta i duela. Probali smo sistem u rombu, imamo dosta igrača, moramo biti spremni na svaku opciju. Zadovoljan sam i nezadovoljan, to je i sasvim normalno u ovom delu priprema. Opet smo primili gol iz prekida. Radimo, radimo, ali nastavićemo da radimo u tom segmentu. Obe ekipe su želele. Nismo dovoljno rizikovali. Ako već idemo da reskiramo i otkidamo lopte, onda bi trebalo da završimo akcije. Mislim da će momci biti najbolji kada bude najpotrebnije", rekao je Stanković za TV Arena Sport.
Izabrane vesti / Najveće kvote
On je konkretno govorio o manama u igri crveno-belih.
"Bitno je da se momci osećaju dobro, detalji su nebitni. Moraju da se odvežu noge, da kad primiš loptu, ideš jedan na jedan. Očekujem direktnost, a to dolazi sa spremnošću. Kvalitet imamo, ali sve će doći na svoje kad bude bilo potrebno", zaključio je Dejan Stanković