Slušaj vest

Gol za srpski tim postigao je Katai u 81. minutu, dok su Slovaci izjednačili pet minuta kasnije preko Pokornija.

FK Crvena zvezda, pripreme Austrija 2026. Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Svoje impresije nakon meča izneo je trener crveno-belih Dejan Stanković.

"Prava takmičarska utakmica. Dosta intenziteta i duela. Probali smo sistem u rombu, imamo dosta igrača, moramo biti spremni na svaku opciju. Zadovoljan sam i nezadovoljan, to je i sasvim normalno u ovom delu priprema. Opet smo primili gol iz prekida. Radimo, radimo, ali nastavićemo da radimo u tom segmentu. Obe ekipe su želele. Nismo dovoljno rizikovali. Ako već idemo da reskiramo i otkidamo lopte, onda bi trebalo da završimo akcije. Mislim da će momci biti najbolji kada bude najpotrebnije", rekao je Stanković za TV Arena Sport.

On je konkretno govorio o manama u igri crveno-belih.

"Bitno je da se momci osećaju dobro, detalji su nebitni. Moraju da se odvežu noge, da kad primiš loptu, ideš jedan na jedan. Očekujem direktnost, a to dolazi sa spremnošću. Kvalitet imamo, ali sve će doći na svoje kad bude bilo potrebno", zaključio je Dejan Stanković.

Ne propustiteFudbalPAO DOGOVOR! Crvena zvezda ugovorila transfer od 4,5 miliona evra?
Zvezdan Terzić i Dejan Stanković
FudbalZVEZDA MORA MNOGO BOLJE! Bez pobede u drugom meču na pripremama
FK Crvena zvezda
FIFA WC 2026ARNAUTOVIĆ POSLAO MU BRUTALNU PORUKU POSLE PLASMANA U NOKAUT FAZU MUNDIJALA: Saigrači iz Zvezde mu odgovorili...
Mundijal 2026, Austrija, Alžir, Marko Arnautović
FudbalBOMBA! Crvena zvezda dogovorila milionski transfer - želi da igra u Ligi šampiona!
zvezda-dupla-kruna-724145.JPG
FudbalZVEZDA ZOVE NAVIJAČE DA OBNOVE SEZONSKE KARTE: A, tu je i ponuda koja će obradovati sve koji vole klub iz Ljutice Bogdana
zvezda-dupla-kruna-724145.JPG

00:25
Novak Đoković izlazi u saoku na Centralni teren Izvor: Arena tenis

Vreme čitanja: 1min | pon. 29.06.26. | 21:04

„Pravi meč na nivou kvalifikacija za Ligu šampiona“, poručio trener crveno-belih

Crvena zvezda je odigrala korektnih 40 minuta, ali ostalo je bilo pod velikim zankom pitanja u duelu sa Slovanom iz Bratislave. Pokazao je srpski šampion ozbiljne manjkavosti, nedostatak brzine i hitrine, ali Dejan Stanković veruje da će u fogledno vreme posložiti kockice.

Do početka sezone ima još tri sedmice, sasvim dovoljno vremena da crveno-beli uhvate takmičarsku formu.
"Prava takmičarska utakmica. Dosta intenziteta i duela. Probali smo sistem u rombu, imamo dosta igrača, moramo biti spremni na svaku opciju. Zadovoljan sam i nezadovoljan, to je i sasvim normalno u ovom delu priprema. Opet smo primili gol iz prekida. Radimo, radimo, ali nastavićemo da radimo u tom segmentu. Obe ekipe su želele. Nismo dovoljno rizikovali. Ako već idemo da reskiramo i otkidamo lopte, onda bi trebalo da završimo akcije. Mislim da će momci biti najbolji kada bude najpotrebnije", rekao je Stanković za TV Arena Sport.

Izabrane vesti / Najveće kvote

171
Košarka

Nedovićevo iznenađenje: Imam ugovor sa Zvezdom za narednu sezonu

pon. 22:30 Odigraj
1X2
GermanyParaguay
1.38
5.10
9.75
uto. 03:00 Odigraj
1X2
NetherlandsMorocco
2.45
3.15
3.40
uto. 23:00 Odigraj
1X2
FranceSweden
1.27
6.00
11.0

On je konkretno govorio o manama u igri crveno-belih.
"Bitno je da se momci osećaju dobro, detalji su nebitni. Moraju da se odvežu noge, da kad primiš loptu, ideš jedan na jedan. Očekujem direktnost, a to dolazi sa spremnošću. Kvalitet imamo, ali sve će doći na svoje kad bude bilo potrebno", zaključio je Dejan Stanković