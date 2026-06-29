Crvena zvezda je odigrala korektnih 40 minuta, ali ostalo je bilo pod velikim zankom pitanja u duelu sa Slovanom iz Bratislave. Pokazao je srpski šampion ozbiljne manjkavosti, nedostatak brzine i hitrine, ali Dejan Stanković veruje da će u fogledno vreme posložiti kockice.

Do početka sezone ima još tri sedmice, sasvim dovoljno vremena da crveno-beli uhvate takmičarsku formu.

"Prava takmičarska utakmica. Dosta intenziteta i duela. Probali smo sistem u rombu, imamo dosta igrača, moramo biti spremni na svaku opciju. Zadovoljan sam i nezadovoljan, to je i sasvim normalno u ovom delu priprema. Opet smo primili gol iz prekida. Radimo, radimo, ali nastavićemo da radimo u tom segmentu. Obe ekipe su želele. Nismo dovoljno rizikovali. Ako već idemo da reskiramo i otkidamo lopte, onda bi trebalo da završimo akcije. Mislim da će momci biti najbolji kada bude najpotrebnije", rekao je Stanković za TV Arena Sport.