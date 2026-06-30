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FK Crvena zvezda sprema se za početak nove sezone u Austriji, a sportski menadžment gleda kako da popuni klupsku kasu.

Crveno-beli su u ofanzivi, a za izlazne transfere zaslužan je tehnički direktor Marko Marin.

Zadužen za ulazne i izlazne transfere - Marko Marin tehnički direktor FK Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Četiri nova igrača

Da podsetimo, Crvena zvezda je ovog leta kupila Izraelca Abu Fanija, Kipranina Loizosa Loizua, Austrijanca Mohameda Čama i Bugarina Kristijana Balova. Sada su na redu prodaje, a prvi unosan transfer ostvario je Milson, koji je otkupljen od strane Al Džazire iz Ujedinjenih Arapskih Emirata za 4.500.000 evra.

Fudbaler iz Angole stigao je prošlog leta na Marakanu, međutim nije uspeo da pokaže sve ono što se od njega očekivalo. Tokom zime otišao je u Emirate, tamo pronašao sebe i ovog leta je finalizovan transfer. Može se reći da je Crvena zvezda na ulaznom i izlaznom transferu Milsona ostala na nuli, praktično nije imala rashode, jer ga je dovela i prodala za istu sumu.

1/7 Vidi galeriju Milson Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe

Handel blizu odlaska

Marko Marin sada radi na transferu Tomasa Handela, koji je izgubio poverenje trenera Dejana Stankovića. Dolaskom Abu Fanija bilo je jasno da za Portugalca neće biti mesta u veznom redu Crvene zvezde, posebno što Timi Maks Elšnik takođe nije odlučio hoće li ostati na Marakani.

Tomas Handel je bio pod prismotrom nekoliko klubova iz Rusije, međutim samo je CSKA iz Moskve pokazao interesovanje da ga dovede. U trku se uključila i Sparta iz Praga, tako da je na Crvenoj zvezdi i Portugalcu da odluče gde će nastaviti karijeru. Zanimljivo, i Rusi i Česi žele da Handela dovedu na jednogodišnju pozajmicu, dok crveno-beli žele transfer, tačnije priliv novca.

Tomas Handel na 177. večitom derbiju između Partizana i Crvene zvezde Foto: Dragan Tesic

Lučić u Nemačkoj

Da podsetimo, Tomas Handel je u Crvenu zvezdu stigao prošlog leta iz Gimaraeša za 3.100.000 evra i sasvim je razumljivo zašto šampion Srbije želi da povrati uložena sredstva, uz to i dobro zaradi. Portugalac je plemenit igrač, može da igra na više pozicija u veznom redu i jasno je da ima određenu cenu i vrednost na evropskom tržištu.

Vladimir Lučić ima dogovorenu jednogodišnju pozajmicu sa Dinamom iz Drezdena vrednu 300.000 evra. Ukoliko zadovolji, Nemci imaju opciju da aktiviraju klauzulu od 2.500.000 evra na kraju sledeće sezone i tako ga otkupe od Crvene zvezde. Vladimir Lučić će sa Dinamom iz Drezdena igrati Cvajtu i pokušati da pomogne klubu da se domogne Bundeslige.

Imao je blistave trenutke u Zvezdi - Vladimir Lučić Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Mnogi bi mogli da odu

Balša Popović, golman koji je bio na pozajmici u OFK Beogradu ostvario je transfer u Olimpijakos. Crveno-belima će pripasti 1.500.000 evra, plus procenti od 10, ili 20 odsto u narednom transferu. Isto tako, Crvena zvezda ima 50 odsto zarade na svojim igračima koji su nosili dres OFK Beograda - Andreju Pavloviću, Alekseju Vukičeviću, Jovanu Šljiviću, Urošu Kabiću i Aleksi Cvetkoviću.

Valja pomenuti da bi Crvenu zvezdu ovog leta mogli da napuste još golman Omri Glazer, defanzivac Rodrigo, vezni igrač Mahmudu Badžo, krilo Daglas Ovusu i napadač Bruno Duarte. Prodaja Vasilija Kostova je važna stvar za klub, jer se radi o mladom fudbaleru koji bi mogao da donese ogroman novac u Crvenu zvezdu.

Zvezdan Terzić i Vasilije Kostov na pripremama u Austriji Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Levonogi štoper prioritet

Prema informacijama iz Crvene zvezde, klub trenutno traga za levonogim štoperom i ta pozicija je zasad prioritet na Marakani. Tim transferom crveno-beli bi kompletirali tim za kvalifikacije Lige šampiona. U slučaju plasmana u elitno UEFA takmičenje, izvesno je da bi Crvena zvezda reagovala i dovela dvojicu, ili trojicu ekstra kvalitetnih igrača.

Pitanje je i ko će od bonusa ostati na kraju sezone na Marakani. Sa prvom ekipom na pripremama u Austriji su mladi igrači - Stefan Gudelj, Balša Papović, Strahinja Baucal, Matej Strika, Matej Gaštarov, Dragan Anokić i Dimitrije Šarić. Sa omladinskom reprezentacijom Srbije na EP su Luka Zarić i Vasilije Subotić.