ZVEZDA U OFANZIVI! MARIN POČEO DA PRODAJE IGRAČE: U kasu stiglo 5 miliona evra! Otkrivamo ko bi još mogao doneti profit!
FK Crvena zvezda sprema se za početak nove sezone u Austriji, a sportski menadžment gleda kako da popuni klupsku kasu.
Crveno-beli su u ofanzivi, a za izlazne transfere zaslužan je tehnički direktor Marko Marin.
Četiri nova igrača
Da podsetimo, Crvena zvezda je ovog leta kupila Izraelca Abu Fanija, Kipranina Loizosa Loizua, Austrijanca Mohameda Čama i Bugarina Kristijana Balova. Sada su na redu prodaje, a prvi unosan transfer ostvario je Milson, koji je otkupljen od strane Al Džazire iz Ujedinjenih Arapskih Emirata za 4.500.000 evra.
Fudbaler iz Angole stigao je prošlog leta na Marakanu, međutim nije uspeo da pokaže sve ono što se od njega očekivalo. Tokom zime otišao je u Emirate, tamo pronašao sebe i ovog leta je finalizovan transfer. Može se reći da je Crvena zvezda na ulaznom i izlaznom transferu Milsona ostala na nuli, praktično nije imala rashode, jer ga je dovela i prodala za istu sumu.
Handel blizu odlaska
Marko Marin sada radi na transferu Tomasa Handela, koji je izgubio poverenje trenera Dejana Stankovića. Dolaskom Abu Fanija bilo je jasno da za Portugalca neće biti mesta u veznom redu Crvene zvezde, posebno što Timi Maks Elšnik takođe nije odlučio hoće li ostati na Marakani.
Tomas Handel je bio pod prismotrom nekoliko klubova iz Rusije, međutim samo je CSKA iz Moskve pokazao interesovanje da ga dovede. U trku se uključila i Sparta iz Praga, tako da je na Crvenoj zvezdi i Portugalcu da odluče gde će nastaviti karijeru. Zanimljivo, i Rusi i Česi žele da Handela dovedu na jednogodišnju pozajmicu, dok crveno-beli žele transfer, tačnije priliv novca.
Lučić u Nemačkoj
Da podsetimo, Tomas Handel je u Crvenu zvezdu stigao prošlog leta iz Gimaraeša za 3.100.000 evra i sasvim je razumljivo zašto šampion Srbije želi da povrati uložena sredstva, uz to i dobro zaradi. Portugalac je plemenit igrač, može da igra na više pozicija u veznom redu i jasno je da ima određenu cenu i vrednost na evropskom tržištu.
Vladimir Lučić ima dogovorenu jednogodišnju pozajmicu sa Dinamom iz Drezdena vrednu 300.000 evra. Ukoliko zadovolji, Nemci imaju opciju da aktiviraju klauzulu od 2.500.000 evra na kraju sledeće sezone i tako ga otkupe od Crvene zvezde. Vladimir Lučić će sa Dinamom iz Drezdena igrati Cvajtu i pokušati da pomogne klubu da se domogne Bundeslige.
Mnogi bi mogli da odu
Balša Popović, golman koji je bio na pozajmici u OFK Beogradu ostvario je transfer u Olimpijakos. Crveno-belima će pripasti 1.500.000 evra, plus procenti od 10, ili 20 odsto u narednom transferu. Isto tako, Crvena zvezda ima 50 odsto zarade na svojim igračima koji su nosili dres OFK Beograda - Andreju Pavloviću, Alekseju Vukičeviću, Jovanu Šljiviću, Urošu Kabiću i Aleksi Cvetkoviću.
Valja pomenuti da bi Crvenu zvezdu ovog leta mogli da napuste još golman Omri Glazer, defanzivac Rodrigo, vezni igrač Mahmudu Badžo, krilo Daglas Ovusu i napadač Bruno Duarte. Prodaja Vasilija Kostova je važna stvar za klub, jer se radi o mladom fudbaleru koji bi mogao da donese ogroman novac u Crvenu zvezdu.
Levonogi štoper prioritet
Prema informacijama iz Crvene zvezde, klub trenutno traga za levonogim štoperom i ta pozicija je zasad prioritet na Marakani. Tim transferom crveno-beli bi kompletirali tim za kvalifikacije Lige šampiona. U slučaju plasmana u elitno UEFA takmičenje, izvesno je da bi Crvena zvezda reagovala i dovela dvojicu, ili trojicu ekstra kvalitetnih igrača.
Pitanje je i ko će od bonusa ostati na kraju sezone na Marakani. Sa prvom ekipom na pripremama u Austriji su mladi igrači - Stefan Gudelj, Balša Papović, Strahinja Baucal, Matej Strika, Matej Gaštarov, Dragan Anokić i Dimitrije Šarić. Sa omladinskom reprezentacijom Srbije na EP su Luka Zarić i Vasilije Subotić.