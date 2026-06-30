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„Zadovoljan sam, pokazali smo reakciju na loše izdanje u prvoj utakmici. Ono što smo prošli kroz ova dva dana u treningu sproveli smo na utakmici. Mnogo smo bili bolji, koncentrisaniji, reakcija na izgubljenu loptu je bila bolja, a raduje me što smo golove davali iz situacija koje smo prošli u poslednja dva dana“, kazao je šef stručnog štaba Čukaričkog Marko Jakšić, koji je potom dodao:

„Sigurno je da to znači ovim momcima, iako sam apostrofirao da mi rezultat nije toliko bitan, već ono što smo trenirali, da pokažemo reakciju i karakter. Momci su sve to sproveli u delo, iskreno moram da budem prezadovoljan, ipak je Olimpija najveći slovenački klub. Ovo je podstrek za momke da radimo više i bolje i da već protiv Rudeša sprovedu u delo ono što radimo ovde“.

Uprva dva meča Čukarički je igrao po poluvreme sa različitim timovima protiv Arđeša i Olimpije. Jakšić je najavio da će u naredna dva susreta raspodela minutaže biti nešto drugačija.

„Menjaćemo malo, igraćemo 60-30 minuta, sa dva tima. Za sada sve teče po planu, imamo fantastične uslove za trening u Sloveniji. Kad su momci ovakvi i kad pokažu da hoće, nama trenerima ostaje samo da radimo više i da im pripremimo sve da oni budu bolji igrači“.

1/5 Vidi galeriju Marko Jakšić Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

I pored visokog trijumfa, Jakšić je istakao da ekipa može i mnogo bolje.

„Uvek može bolje, u drugom poluvremenu je bilo malo taktičke nediscipline, iako je bilo za nekoliko stepeni manje nego na početku meča. Prvo poluvreme je bilo odlično, bili smo blizu, bili smo na lopti, nismo dozvolili protivniku skoro nijednu šansu. Idemo dalje, imamo još dve utakmice ovde, potom još dve u Beogradu, pred početak prvenstva“, kazao je Jakšić.

Šef struke belo-crnih je potom govorio i o učinku momaka koju su pojačali Brđane pred početak sezone.

„Šehović je pokazao kvalitet zbog kojeg smo ga doveli, pokazao je da će biti pojačanje. Može da pravi razliku i na boku i ulascima unutra, ima odličan centaršut. Bajović je pokazao dobar karakter, dosta motorike i trčanja. Kobi je još uvek malo u crvenom, od njega očekujemo da bude još bolji kako budu odmicale pripreme“, zaključio je Marko Jakšić.