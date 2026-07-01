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Senzacija u svetskom fudbalu - poljski napadač Robert Levandovski novi je fudbaler Čikago Fajera, potvrdio je američki klub iz MLS lige.

Kako prenose američki i britanski mediji, iskusni golgeter je potpisao ugovor do kraja 2027/28 sezone, a u klub dolazi kao jedna od najvećih zvezda tima i čitave lige.

Levandovski, koji je prethodno nastupao za Barselonu, stigao je kao slobodan igrač nakon isteka ugovora, a Čikago je pobedio konkurenciju iz više liga, uključujući i bogatije ponude sa Bliskog istoka, prenose strani izvori.

Američki klub je transfer predstavio kao "istorijski trenutak za franšizu", naglašavajući da dolazak jednog od najubojitijih napadača moderne ere predstavlja ogroman korak u ambicijama tima da se bori za trofeje u MLS ligi.

U dosadašnjoj karijeri, Levandovski je ostavio trag u Borusiji Dortmund, Bajern Minhenu i Barseloni, gde je godinama bio jedan od najefikasnijih napadača u Evropi, sa stotinama postignutih golova i brojnim individualnim priznanjima.

Njegov dolazak u MLS već je izazvao veliku pažnju svetskih medija, a očekuje se da bi debi mogao da usledi vrlo brzo, čim se završe administrativne procedure.

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