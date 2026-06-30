Slušaj vest

ISU je saopštila da ukida zabranu učešća klizačima i zvaničnicima iz Rusije i Belorusije na svojim događajima, koja je bila na snazi od februara 2022. godine, ali bez njihovih nacionalnih simbola, zastave i himne. Sportisti bi, ipak, mogli da se suoče sa problemima prilikom dobijanja ulaznih viza od zemalja koje su domaćini ISU događaja.

Finska je domaćin Svetskog prvenstva u umetničkom klizanju 2027. godine, dok je Južna Koreja domaćin u brzom klizanju na kratkim stazama. Kina će biti domaćin narednog Svetskog prvenstva u brzom klizanju.

ISU je navela uspeh pojedinih klizača iz Rusije i Belorusije koji su se kvalifikovali i takmičili na Olimpijskim igrama u Milanu i Kortini 2026. godine "bez pratećih incidenata".

U umetničkom klizanju u Milanu, Rusima Adeliji Petrosijan i Petru Gumeniku bilo je odobreno da se takmiče sa neutralnim statusom i oboje su završili na šestom mestu u svojim pojedinačnim disciplinama. Viktorija Safonova iz Belorusije takođe se takmičila kao neutralni sportista.

1/5 Vidi galeriju Svetski kup u brzom klizanju Foto: Orange Pictures / Shutterstock Editorial / Profimedia

ISU je takođe uzela u obzir smernice Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK). MOK je 7. maja savetovao sportske organizacije da ponovo prime sportiste iz Belorusije bez provere za neutralni status.

Klizači kojima bude odobren neutralni status ne smeju "u bilo kom trenutku od februara 2022. godine aktivno i javno da podržavaju taj rat", saopštila je ISU.

ISU je navela da ova odluka "ne utiče na kontinuiranu osudu oružanog sukoba od strane ISU-a, niti na stalnu podršku ISU-a ukrajinskim klizačima".