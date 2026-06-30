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Ajaks je naveo da je 28-godišnji fudbaler potpisao ugovor do 30. juna 2030. godine. Finansijski detalji ugovora nisu objavljeni.

Enrike je zabeležio 39 asistencija u 211 utakmica za Monako.

Tehnički direktor Ajaksa Žordi Krojf izjavio je da je klub naporno radio kako bi doveo ovog svestranog odbrambenog igrača u Holandiju.

PSŽ - Monako Foto: DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia

"On je igrač koji donosi bogato iskustvo i liderstvo. Svojim kvalitetima biće vredno pojačanje za tim i neko ko može odmah da napravi razliku", rekao je Krojf.

Ajaks se rastao sa trenerom Oskarom Garsijom nakon turbulentne sezone u kojoj je taj tim završio na petom mestu u holandskom prvenstvu, a ranije ovog meseca je kao njegovu zamenu imenovao španskog trenera Mičela.

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