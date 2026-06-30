Slušaj vest

U večeri koja spaja klupsku istoriju i novu energiju, navijači Voše će imati ekskluzivnu priliku da pozdrave prvi tim „Stare dame“, a potom uživaju u premijeri dokumentarnog filma „Vujke jedan jedini“, u čast velikana novosadskog kluba.

Kapije zapadne tribine otvaraju se u 19:30 časova, a ulaz za sve posetioce je besplatan. Zvanični program počinje u 20:00 časova predstavljanjem stručnog štaba i igrača prvog tima Vojvodine, gde će publika uživo moći da vidi sve fudbalere na jednom mestu, uključujući i skorašnja pojačanja, kao što su Zukić, Đakovac, Mitrović, Mulahusejnović i Redžić.

Centralni deo večeri rezervisan je za 21:00, kada na velikom LED ekranu postavljenom na atletskoj stazi ispred zapadne tribine počinje projekcija dokumentarnog filma o čuvenom Vujketu, u produkciji kompanije „Medijska mreža“. U filmu, između ostalih, o Boškovu govore velikani fudbala poput Emilija Butragenja, Atilija Lombarda, Vladimira Jugovića, Predraga Mijatovića i drugih.

1/15 Vidi galeriju OFK Vršac - FK Vojvodina, osmina finala Kupa Srbije Foto: FK Vojvodina

Reditelj filma Grada Branković ističe da je rad na ovom projektu bio mnogo više od običnog snimanja. Bio je to dug prema čoveku koji je zadužio svetski fudbal, ali je u srcu uvek nosio samo Novi Sad i svoj Begeč.

– Bila je čast i privilegija biti deo filmskog tima koji je ovekovečio fudbalsko delo Vujadina Boškova. Trudili smo se da širinu Vojvodine, veličinu Evrope i dubinu Vujketovih misli predstavimo kao neobičnu priču običnog čoveka, koji je ostavio neizbrisiv trag u istoriji fudbala. Slava Reala i moć Samdorije dočekali su nas u Madridu i u Đenovi, baš kako su Vujadina Boškova ispratili u anale i među legende svetskog fudbala. Ipak, Vujke nam je zadao najteži zadatak, da verno prenesemo njegovu posebnu emociju prema Vojvodini, kao ravnici i klubu gde je bio najsrećniji. Baš kao u poslednjim kadrovima, kada spuštamo zavesu filma: Stara dama i Bata Vujke još šetaju korzom… Hvala svima koji su pomogli da divnu filmsku priču iskreno ispričamo, u dokumentu za sve generacije i za sva vremena. Vujke je to zaslužio – izjavio je Branković u najavi premijere na „Karađorđu“.