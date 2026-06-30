NEDELJA VEČE NA „KARAĐORĐU“: Promocija prvog tima i ekskluzivna premijera filma „Vujke, jedan jedini“
U večeri koja spaja klupsku istoriju i novu energiju, navijači Voše će imati ekskluzivnu priliku da pozdrave prvi tim „Stare dame“, a potom uživaju u premijeri dokumentarnog filma „Vujke jedan jedini“, u čast velikana novosadskog kluba.
Kapije zapadne tribine otvaraju se u 19:30 časova, a ulaz za sve posetioce je besplatan. Zvanični program počinje u 20:00 časova predstavljanjem stručnog štaba i igrača prvog tima Vojvodine, gde će publika uživo moći da vidi sve fudbalere na jednom mestu, uključujući i skorašnja pojačanja, kao što su Zukić, Đakovac, Mitrović, Mulahusejnović i Redžić.
Centralni deo večeri rezervisan je za 21:00, kada na velikom LED ekranu postavljenom na atletskoj stazi ispred zapadne tribine počinje projekcija dokumentarnog filma o čuvenom Vujketu, u produkciji kompanije „Medijska mreža“. U filmu, između ostalih, o Boškovu govore velikani fudbala poput Emilija Butragenja, Atilija Lombarda, Vladimira Jugovića, Predraga Mijatovića i drugih.
Reditelj filma Grada Branković ističe da je rad na ovom projektu bio mnogo više od običnog snimanja. Bio je to dug prema čoveku koji je zadužio svetski fudbal, ali je u srcu uvek nosio samo Novi Sad i svoj Begeč.
– Bila je čast i privilegija biti deo filmskog tima koji je ovekovečio fudbalsko delo Vujadina Boškova. Trudili smo se da širinu Vojvodine, veličinu Evrope i dubinu Vujketovih misli predstavimo kao neobičnu priču običnog čoveka, koji je ostavio neizbrisiv trag u istoriji fudbala. Slava Reala i moć Samdorije dočekali su nas u Madridu i u Đenovi, baš kako su Vujadina Boškova ispratili u anale i među legende svetskog fudbala. Ipak, Vujke nam je zadao najteži zadatak, da verno prenesemo njegovu posebnu emociju prema Vojvodini, kao ravnici i klubu gde je bio najsrećniji. Baš kao u poslednjim kadrovima, kada spuštamo zavesu filma: Stara dama i Bata Vujke još šetaju korzom… Hvala svima koji su pomogli da divnu filmsku priču iskreno ispričamo, u dokumentu za sve generacije i za sva vremena. Vujke je to zaslužio – izjavio je Branković u najavi premijere na „Karađorđu“.